Orașul din Suedia unde se vând terenuri la prețul unei cești de cafea. Mii de persoane sunt acum interesate să cumpere

Într-un oraș din Suedia, situat la 300 de kilometri de capitala țării, se vând terenuri de case la prețul unei cești de cafea, adică doar câțiva cenți, scrie CNN.

30 de parcele de teren situate în orașul Götene din Suedia, se vând cu prețuri care încep de la doar o coroană sau 9 cenți americani, pe metru pătrat. Götene este o zonă rurală cu 5000 de locuitori în orașul principal și 13 000 în întreaga municipalitate. Orașul este situat pe malurile Lacului Vänern, nu doar cel mai mare lac din Suedia, ci și cel mai mare din Scandinavia și întreaga Europă, de aproximativ 10 ori mai mare decât Lacul Constance. Doar Rusia are lacuri mai mari pe continentul european.

Pentru pasionații de drumeții, Götene are și un munte în apropiere, Kinnekulle. De asemenea, găzduiește două situri evaluate de UNESCO: Geoparcul Platåbergens și Arhipelagul Lacului Vänern și Biosfera Muntelui Kinnekulle.

Motivul pentru care terenurile se vând la prețuri atât de mici

Primarul orașului a explicat pentru CNN că s-a luat decizia de a se vinde terenuri la prețul unei cești de cafea tocmai pentru a le stârni interesul tinerilor să populeze zona.

„Piața imobiliară este foarte lentă în regiunea noastră și în Suedia în general din cauza dobânzilor ridicate și a unei ușoare recesiuni, așa că am vrut să injectăm ceva în piață. De asemenea, observăm rate scăzute de natalitate și o populație în îmbătrânire așa că trebuie să facem ceva, să aducem mai mulți oameni aici” a declarat acesta.

Tot Månsson, primarul orașului, a spus că au decis să vândă 30 de parcele la un preț simbolic, alegând terenuri care fuseseră „pe piață de mulți ani” fără a se vinde. Iar demersul lui a avut rezultate favorabile. Mii de persoane s-au arătat interesate să cumpere terenuri.

„Este o situație extraordinară care necesită măsuri extraordinare. Așa că am făcut-o, și acum a devenit o senzație, nu știu ce să spun. Programul a fost lansat luna trecută cu aproximativ 30 de cumpărători interesați, a spus Månsson. Patru dintre ei au cumpărat parcele la prețul de 1 coroană pe metru pătrat. Dimensiunea parcelelor varia de la 700 la 1200 de metri pătrați. A devenit viral și am primit mii și mii de cereri la centrul nostru de telefonie” a mai spus el.

Până în prezent, oricine poate cumpăra o parcelă - nu este nevoie să fie rezident în Suedia sau să se angajeze să locuiască acolo permanent. Dar primarul spune că orașul ar putea fi nevoit să-și revizuiască regulile. Și desigur, construirea unei case nu îți oferă dreptul de a locui în ea timp deplin. Regulile de viză sunt stabilite de guvern.

Singura cerință a orașului este ca construcția casei să înceapă în termen de doi ani de la cumpărarea parcelei.

Primarul localității a spus că nu exclude ca pe viitor să mai lanseze programe similare, după modelul italienilor care au scos case la vânzare cu doar 1 euro.

