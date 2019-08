Prima infracțiune comisă în spațiu este investigată. Cum se aplică legea în afara Pământului

NASA investighează o acuzaţie potrivit căreia o astronaută a accesat de la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS) contul bancar al soţiei sale - de care s-a despărţit în 2018 -, într-un dosar ce ar viza prima infracţiune comisă în spaţiu, informează BBC.



Astronauta Anne McClain recunoaşte că a accesat acel cont bancar de la bordul ISS, însă neagă că ar fi comis astfel o infracţiune, potrivit The New York Times.



Fosta ei soţie, Summer Worden, ar fi depus o plângere oficială la Federal Trade Commission, potrivit Agerpres.



Anne McClain a revenit pe Terra la finalul unei misiuni spaţiale care s-a încheiat pe 24 iunie 2019.



Astronauta a dezvăluit pentru The New York Times prin intermediul avocatului ei că a dorit să se asigure că situaţia financiară a familiei sale era stabilă şi că în acel cont exista o sumă suficientă pentru plata facturilor şi a taxelor de şcolarizare pentru fiul lui Summer Worden, pe care cele două femei l-au crescut împreună înainte de a se despărţi.



"Ea neagă cu vehemenţă că ar fi înfăptuit ceva nepotrivit, dar cooperează pe deplin cu autorităţile", a declarat avocatul ei, Rusty Hardin.



Anne McNalin şi Summer Worden - care este ofiţer de informaţii în cadrul Air Force - s-au căsătorit în 2014. Summer Worden a depus actele de divorţ în 2018. Investigatorii de la Biroul Inspectorului General al NASA le-au contactat pe ambele femei în această anchetă, a raportat The New York Times.



Anne McClain a absolvit prestigioasa academie militară West Point şi a efectuat peste 800 de ore de zbor în cadrul unor misiuni de luptă în Irak, în calitate de pilot de avion în armata Statelor Unite. A devenit apoi pilot de teste şi a fost selectată de NASA pentru o misiune spaţială în 2013.



A petrecut şase luni la bordul ISS şi urma să participe la prima misiune de mentenanţă programată în afara staţiei orbitale ce ar fi trebuit să fie executată de un echipaj exclusiv feminin, însă participarea ei a fost anulată în ultimul moment de NASA din cauza unei probleme legate de dimensiunile costumelor spaţiale.



Cum funcţionează legea în spaţiu?

Cadrul legislativ agreat de cele cinci mari entităţi statale şi suprastatale ce deţin ISS - Statele Unite, Rusia, UE, Japonia şi Canada - stabileşte că legile naţionale se aplică persoanelor şi bunurilor aflate în spaţiu.

Aşadar, dacă un cetăţean canadian comite o infracţiune în spaţiu, el va fi supus legislaţiei canadiene, în timp ce un astronaut rus se va supune legislaţiei ruseşti. UE participă la proiectul ISS ca un singur stat cu un cadru legislativ propriu, însă oricare ţară europeană poate să îşi extindă legile şi reglementările sale naţionale asupra echipamentului şi a personalului european din spaţiu.

Legislaţia spaţială include, de asemenea, prevederi pentru extrădarea pe Terra, dacă o ţară decide că doreşte să pună oficial sub acuzare un cetăţean al unei alte ţări pentru abateri şi infracţiuni comise în spaţiu.

În contextul în care turismul spaţial se pregăteşte să devină o realitate, la fel s-ar putea întâmpla şi cu punerea sub acuzare pentru infracţiuni în spaţiu, dar, pentru moment, cadrul legislativ nu a fost încă testat în această privinţă. Oficiali de la NASA au declarat pentru The New York Times că nu sunt la curent cu nicio infracţiune care să fi fost comisă la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale.

Editor web: Cristina Tudor