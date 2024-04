Râpele uriașe care înghit cartiere întregi amenință tot mai multe orașe. Un fenomen global agravat de schimbările climatice

O stradă aglomerată din Buriticupu, un oraș din nord-estul Braziliei, a ajuns acum o prăpastie largă cu o adâncime de 80 de metri – o clădire de 20 de etaje ar încăpea în ea. Canioanele formate în urma eroziunii solului avansează cu o viteză îngrijorătoare și distrug mii de case din America Latină și Africa și amenință terenurile agricole fertile din unele părți din China, SUA și Europa, potrivit BBC.

Localnicii din Buriticupu numesc aceste canioane „voçoroca” sau „pământ sfâșiat”, în limba băștinașilor Tupi-Guarani. Fenomenul este un rezultat al eroziunii de adâncime care formează ravene, una dintre cele mai agresive forme de degradare a solului provocată de apa de ploaie și cea reziduală.

Experiența unui fost ofițer de poliție din Buriticupu, care a căzut cu mașina în prăpastia formată în mijlocul orașului, când se întorcea noaptea de la o petrecere, este doar unul dintre multele exemple care demonstrează riscurile la care sunt expuși cei 70.000 de locuitori ai orașului.

Pe măsură ce tot mai multe râpe se formează în acest oraș de la marginea junglei amazoniene, Buriticupu ar putea ajunge să fie rupt în două. Orașul are în jur de 30 de astfel de cratere, iar primele două ca mărime se află la o distanță mai mică de 1 kilometru.

„Dacă autoritățile nu opresc asta, cele două râpe se vor întâlni și vor forma un râu”, a spus Edilea Dutra Pereira, un geolog și profesor de la Universitatea Federală din Maranhão.

Ravenele au făcut parte din istoria geologică a Pământului de milioane de ani, dar Pereira și alți experți spun că cele din prezent se extind mai repede și se tem că vor apărea tot mai multe din cauza schimbărilor climatice care pot face ca ploile să devină mai intense.

Prăpăstii de peste 2 kilometri lungime înghit cartiere întregi

Brazilia este cea mai afectată țară din America Latină, dar Mexic, Columbia, Ecuador și Argentina suferă și ele de aceeași problemă. Mai departe, țări din Africa precum Angola, Republica Democrată Congo și Nigeria, unde unele ravene au o lungime de peste 2 kilometri – sunt și ale afectate de acest fenomen.

Cu toate că nu există date oficiale despre victimele acestui fenomen, autoritățile din Buriticupu spun că ravenele au înghițit cel puțin 50 de case, iar alți localnici au fost nevoiți să își părăsească locuințele, lăsând în urmă întregi cartiere abandonate.

Defrișarea pădurilor joacă și ea un rol important în acest tip de eroziune a solului. Buriticupu este acum un loc arid și pietros, dar face parte din regiunea junglei amazoniene și era odată acoperită de vegetație, precum cedru, courbaril și ipê.

În anii '90, industria exploatării lemnului a explodat – peste 50 de fabrici de cherestea lucrau aici 24 de ore pe zi. 20 de ani mai târziu, cea mai mare parte a vegetație din jurul orașului a dispărut.

În primele luni ale anului 2023, statul brazilian Maranhão a trecut prin cele mai grave inundații din istorie. Peste 60 de localități au intrat în stare de urgență, mii de oameni au rămas fără case și zeci dintre ei au murit.

Pe măsură ce ploile continuă să se intensifice, riscul formării de noi ravene se va dubla sau chiar tripla la nivel global.

Capitala RD Congo, Kinshasa, are sute de ravene urbane – una dintre ele are peste 2 kilometri lungime. În total, sunt 165 de kilometri de râpe formate în interiorul orașului, care are o populație de 12 milioane de oameni.

Într-o singură noapte de ploi intense, în decembrie 2022, 60 de oameni au murit când casele lor s-au prăbușit într-o ravenă în Kinshasa.

Populația capitalei RD Congo va crește la 20 de milioane în 2030 și 35 de milioane până în 2050, devenind cel mai mare megaoraș din Africa, potrivit Băncii Mondiale.

