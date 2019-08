Actorul american Richard Gere le-a venit în ajutor celor peste 120 de migranţi aflaţi pe un vas aflat în largul Italiei. Richard Gere le-a dus migranţilor apă şi mâncare şi a cerut să fie lăsaţi să coboare de pe vas.

Oamenii au fost salvaţi din bărci pneumatice din largul Libiei acum opt zile. De atunci sunt pe vasul unui ONG spaniol. Ministrul italian de Interne, Matteo Salvini, spune că a cerut Madridului să preia migranţii, atâta timp cât asociaţia Salvatoare este înregistrată în Spania. Guvernul spaniol susţine că nu a primit nicio cerere oficială de la Roma.

În tot acest timp, vasul înceracă să ancoreze în mai multe porturi, dar este refuzat de fiecare dată, iar resursele celor care au grijă de migranţi se împuţinează.

Richard Gere: Suntem pe vasul Open Arms. Am venit de la Lampedusa şi am adus cât de multă apă şi mâncare am putut pentru cei de pe navă. Cred că sunt aici 140, 150 de oameni, migranţi din toată Africa şi echipajul din întreaga lume, în special din Europa. Cei pe care îi vedeţi aici pe vas sunt aici doar datorită donaţiilor către Open Arms şi a ceea ce Open Arms face pentru ei. Cel mai important pentru aceşti oameni este să ajungă într-un port liber, să coaboare de pe vas şi să înceapă o nouă viaţă. Deci, vă rog, sprijiniţi-ne aici, pe Open Arms şi ajutaţi-i pe aceşti oameni, fraţii şi surorile voastre.