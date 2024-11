Sute de cărți interzise în școlile din Florida la cererea părinților. Printre ele, opere de Kurt Vonnegut, Hemingway, Mark Twain

Departamentul de educație din Florida a publicat o listă cu peste 700 de cărți care au fost „eliminate sau suspendate” din școlile din tot statul după modificările aduse anul trecut unei legi de stat care permite părinților să conteste conținutul cărților din bibliotecă, scrie The Guardian.

Lista din acest an, care s-a dublat față de anul trecut, include titluri precum „Beloved” de Toni Morrison, „Normal People” de Sally Rooney și „Slaughterhouse – Five” de Kurt Vonnegut.

Lista vine după ce House Bill 1069 a intrat în vigoare în iulie anul trecut, cerând districtelor școlare să creeze un mecanism prin care părinții să se opună la orice lucru pe care îl consideră pornografic sau nepotrivit. Prin natura sa, HB 1069 cere bibliotecarilor școlari să elimine cărțile care conțin orice poate fi interpretat drept „comportament sexual”, fără a lua în considerare valoarea educațională a lucrării în ansamblu.

De atunci, sute de titluri au fost retrase din bibliotecile școlilor primare, gimnaziale și liceale. În Florida, 33 din cele aproximativ 70 de districte școlare au interzis cărți.

Clasice americane precum „Brave New World” de Aldous Huxley, „For Whom the Bell Tolls” de Ernest Hemingway și „The Adventures of Tom Sawyer” de Mark Twain se numără printre cele care au fost retrase. De asemenea, au fost retrase romane contemporane scrise de autori de succes precum Margaret Atwood și Stephen King.

Creștere fără precedent a cenzurii

Membrii Florida Freedom to Read Project, un grup format din părinți din școlile publice, au declarat că măsura a dus la o creștere fără precedent a cenzurii, în principal condusă de grupuri de interese conservatoare, și a limitat accesul elevilor la literatură diversă.

„Credem într-un proces de contestare echitabil, complet și public, care să asigure că deciziile reflectă nevoile fiecărei comunități școlare - nu cenzura largă, la nivel de district, pe care o vedem astăzi și care este inspirată de limbajul vag din HB 1069 și de listele de „cărți proaste” ca aceasta”, a declarat grupul într-o declarație.

PEN America a constatat că Florida și Iowa au înregistrat cel mai mare număr de interdicții de carte în timpul anului școlar 2023-2024, conducând în țară cu peste 4.500 de interdicții de carte în Florida și peste 3.600 în Iowa.

Un studiu privind cenzura educațională în Florida a constatat un „climat de conformitate, frică și stres” care amenință performanțele școlare ale elevilor și bunăstarea profesorilor și a elevilor”.

Scena în care se ard cărțile din „Fahrenheit 451”. Foto: Profimedia

