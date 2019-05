Un câștigător la Loto susține că a visat numerele norocoase în urmă cu 13 ani

Un australian care a câștigat 1 milion de dolari la loterie susține că „a visat numerele câștigătoare” în urmă cu 13 ani, relatează BBC News.

Bărbatul, care a dorit să își păstreze anonimitatea, a declarat că a visat într-o noapte numerele și că le-a jucat doar pe acestea de atunci. „Am verificat biletele online și am descoperit că am câștigat. Mereu m-am gândit că într-o zi vor fi câștigătoare. Nu am renunțat niciodată la ele”, a spus australianul.

Mai mult, el susține că aceleași numere i-au mai adus câștiguri în anii trecuți, dar mai mici. „Cu siguranță acestea sunt numerele mele norocoase și voi continua să le joc”, a adăugat el.

Nu este prima dată când un câștigător la loto afirmă că a visat numerele norocoase. La începutul lunii, o femeie din SUA, câștigătoare a peste 100.000 de dolari, a declarat că a jucat numerele respective după ce „le-a primit de la un bărbat în vis”.

