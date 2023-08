În urmă cu 42 de ani, angajații unui spital din Chile i-au luat Mariei Angelica Gongalez copilul nou-născut din brațe, iar apoi i-au spus că a murit. Acum, femeia și-a cunoscut fiul pentru prima dată.

Încercarea lui Jimmy Lippert Thyden de a-și găsi familia a început în luna aprilie, când a aflat despre mai multe cazuri de copii chilieni adoptați care și-au regăsit familia cu ajutorul organizației nonprofit Nos Buscamos.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Organizația a aflat că Thyden s-a născut prematur la un spital din Santiago de Chile, iar apoi a fost luat și pus în incubator. Mamei sale i s-a spus să părăsească spitalul, iar când s-a întors după copil i s-a spus că acesta a murit și spitalul se ocupa de trupul neînsuflețit, a povestit el pentru Associated Press.

"Actele de adopție susțin că nu am rude în viață. În ultimele luni am aflat că am o mamă, patru frați și o soră", spune Thyden în timpul interviului acordat în Ashburn, Virginia, unde este avocat pentru "persoane care arată ca el" și nu-și permit un avocat.

El spune că situația lui este un caz de "adopție falsificată".

Organizația Nos Buscamos estimează că zeci de mii de bebeluși au fost luați de la familiile lor chiliene în anii 1970-1980, citând un raport al poliției din Chile care a verificat documentele pașapoartelor copiilor care au ieșit din țară și nu au mai revenit.

"Adevărul este că acești copii au fost furați de la famiile sărace, femei sărace care nu au știut. Nu știau cum să se apere", spune Constanza del Rio, fondator și director al organizației Nos Buscamos.

Traficul de copii coincide cu multe alte încălcări ale drepturilor omului care s-au petrecut în cei 17 ani de conducere ai generalului Augusto Pinochet, care în septembrie 1973 a condus o lovitură de stat pentru a-l răsturna pe președintele Salvador Allende. În timpul dictaturii, cel puțin 3095 de oameni au murit, potrivit arhivelor, iar zeci de mii au fost torturați sau încarcerați din motive politice.

Organizația Nos Buscamos lucrează cu platforma MyHeritage, care oferă gratuit teste ADN pentru copiii adoptați din Chile și presupuse victime ale traficului de copii. Cu ajutorul testului ADN, Thyden a aflat că este 100% chilian și a fost stabilită o conexiune între el și un văr primar care folosea platforma MyHeritage.

Jimmy Lippert Thyden a luat legătură cu bărbatul și i-a trimis actele lui de adopție, în care era inclusă o adresă pentru mama lui naturală și un nume foarte comun în Chile: Maria Angelica Gonzalez. Vărul acestuia avea în familie o femeie cu acest nume, din partea mamei sale, și le-a făcut legătura.

Thyden a luat legătura telefonic cu femeia, au făcut schimb de fotografii, iar apoi a călătorit alături de soție și copii în Chile pentru a o cunoaște.

Mama lui a refuzat să fie intervievată de Associated Press.

Editor : V.M.