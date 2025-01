Un văr al lui Bashar al Assad, arestat în Siria: Atef Najib a fost implicat în reprimarea protestelor din 2011

Atef Najib, un văr al fostului lider sirian Bashar al-Assad, care a fost implicat în reprimarea protestelor care au declanșat revolta din 2011, a fost reținut în interiorul Siriei, potrivit agenției de presă de stat SANA, citată de CNN.com.

Najib a fost reținut în regiunea Latakia, un bastion al familiei Assad unde s-au refugiat unii loiali ai fostului regim. Assad și familia sa au fugit în Rusia când rebelii au invadat țara anul trecut.

Atef Najib a fost sancționat de SUA și Uniunea Europeană pentru rolul său în reprimarea violentă a protestelor din 2011.

Protestele împotriva regimului Assad s-au răspândit rapid în primăvara acelui an, după ce un grup de copii au fost arestați și torturați pentru că au scris graffiti împotriva regimului pe zidurile din orașul Deraa. Potrivit declarațiilor de atunci ale localnicilor, copiilor le-au fost smulse unghiile.

Protestatarii fuseseră inspirați de Primăvara arabă care cuprinsese mai multe țări din regiune, inclusiv Egipt și Tunisia.

Najib era pe atunci șeful secției de securitate politică a regimului din Deraa.

Părinții copiilor și reprezentanți locali proeminenți l-au implorat pe Najib să îi lase pe copii să plece.

„Li s-a spus: «Uitați de copiii voștri. Dacă vreți copii, faceți mai mulți copii. Dacă nu știți cum, aduceți-ne femeile voastre și vi-i vom face»”, a scris Alia Malek în cartea sa „The Home That Was Our Country”.

Copiii au fost în cele din urmă eliberați, dar armata a lansat ulterior un atac în Deraa, iar protestele s-au răspândit rapid în întreaga Sirie.

Un oficial superior din cadrul noii direcții de securitate din Latakia, lt. col. Mustafa Knaifati, a declarat vineri că Najib este „considerat unul dintre cei implicați în comiterea de crime împotriva poporului sirian”.

