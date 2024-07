Zeci de persoane, printre care multe mame și copiii lor, au fost masacrate într-un atac tribal în Papua Noua Guinee

Zeci de oameni au fost uciși după ce un grup de tineri a lansat o serie de atacuri într-o regiune îndepărtată din Papua Noua Guinee, relatează BBC.

Supraviețuitorii masacrului au povestit că au auzit strigătele vecinilor lor atacați și au văzut cum unii au fost înjunghiați în timp ce încercau să scape în canoe.

Cel puțin 26 de persoane - inclusiv 16 copii - au fost ucise, a informat presa locală, care a precizat că numărul morților ar putea ajunge la 50, pe măsură ce căutarea victimelor și a supraviețuitorilor continuă.

Șeful Națiunilor Unite pentru drepturile omului, Volker Turk, a declarat că atacul „șocant” pare a fi „rezultatul unei dispute privind proprietatea asupra terenurilor, lacurilor și drepturilor de utilizare” ale acestora, și a făcut apel la oficiali să „se asigure că cei responsabili vor fi trași la răspundere”.

Guvernatorul Allan Bird a declarat pentru ABC News din Australia că sunt doar 20 de polițiști arondați pentru cei 100.000 de oameni care locuiesc în districtul Angoram din provincia East Sepik, unde a avut loc atacul.

Poliția națională a sosit în regiune pentru a ajuta la anchetă, la mai bine de o săptămână după incidentul sângeros.

Potrivit presei locale, oamenii legii cunosc deja identitatea celor peste 30 de tineri care au comis atacurile între 16 și 18 iulie.

Grupul de răufăcători era înarmat cu arme, cuțite și topoare, și a atacat la primele ore ale zilei, potrivit autorităților. Presa presupune că atacatorii au și violat, nu doar ucis victimele, și au dat foc caselor din zonă.

O femeie a descris cum a plutit ore întregi pe apă, agățată de un buștean, încercând să rămână tăcută în timp ce atacul se desfășura în apropierea ei „Auzeam femei plângând de durere, copii strigând. Am avut noroc că nu am fost văzută”, a declarat ea pentru ziarul The National. „Am fost neputincioși”, a spus un alt supraviețuitor.

Sătenii care s-au salvat fugind în pădure și-au lăsat rudele moarte în urmă.

Comandantul poliției locale a povestit cum trupurile au fost lăsate „putrezind” în sat, în timp ce altele au fost luate de crocodili după ce au plutit o vreme pe apă. El a adăugat că mulți dintre morți sunt mame și copiii lor.

Guvernatorul Bird a afirmat că legea și ordinea au fost în declin în regiune, în ultimele luni.

Se crede că tot disputa pentru proprietate a fost și cauza unui atac la fel de șocant în Highlands, din Papua Noua Guinee, în februarie, în care alte 26 de persoane au fost ucise.

În urmă cu un an, escaladarea conflictului tribal din cauza neînțelegerilor asupra proprietăților a dus la o izolare de trei luni a provinciei Enga, timp în care poliția a impus restricții de călătorie.

