Ziarele din Iran îl laudă pe atacatorul lui Salman Rushdie: „De 1.000 de ori bravo”, „Mâinile lui trebuie sărutate”

Mai multe ziare ultraconservatoare iraniene l-au lăudat sâmbătă pe atacatorul care l-a înjunghiat pe scriitorul Salman Rushdie, al cărui volum „Versetele satanice” i-a atras condamnarea la moarte printr-o fatwa emisă în 1989 de Iran.

Iranul nu a avut deocamdată nicio reacție oficială la atacul impotriva scriitorului, care a fost înjunghiat vineri în gât și și piept, la un eveniment literar care a avut loc în statul New York.

Totuși, ziarul ultraconservator Kayhan, al cărui redactor-șef este numit de ayatollahul Ali Khamenei, a scris:

„De 1.000 de ori bravo... persoanei curajoase și supuse care l-a atacat pe apostatul și răul Salman Rushdie în New York”.

„Mâinile bărbatului care a sfâșiat gâtul dușmanului lui Dumnezeu trebuie sărutate”, a mai scris ziarul, potrivit Reuters.

Liderul revoluției islamice din 1979, fostul ayatollah Ruhollah Khomeini, e emis în 1989 o fatwa, un act religios prin care le cerea musulmanilor din întreaga lume să-l ucidă pe scriitorul de origine indiană, după ce cartea lui „Versetele satanice” a fost condamnată ca blasfemie, ceea ce l-a forțat pe Rushdie să se ascundă ani la rând.

Site-ul de știri Asr Iran l-a citat sâmbătă pe Ali Khamenei, care spusese că „săgeata” trasă de Ruhollah Khomeini „își va atinge ținta într-o zi”.

O bogată organizație religioasă iraniană a oferit o recompensă de 2,7 milioane de dolari celui care va duce la îndeplinire fatwa emisă de Khomeini. În 2012, a crescut recompensa la 3,3 milioane de dolari.

Ziarul ultraconservator Vatan Emrooz a titrat: „Cuțit în gâtul lui Salman Rushdie”.

Cotidianul Khorasan a ieșit cu titlul: „Satan în drum spre iad”.

Celebrul scriitor Salman Rushdie, care ani de zile a fost amenințat cu moartea inclusiv de regimul de la Teheran, a fost atacat pe scenă la un eveniment care a avut loc vineri în statul New York. El a fost înjunghiat în gât și în piept, fiind transportat de urgență la spital și operat.

Dr. Martin Haskell, un medic care s-a aflat printre cei care s-au grăbit să ajute, a spus că rănile lui Rushdie sunt „grave, dar vindecabile”. Salman Rushdie ar fi fost înjunghiat de 10-15 ori înainte ca atacatorul să fie oprit, potrivit unor martori oculari.

Poliția statului New York a anunțat că atacatorul lui Salman Rushdie este Hadi Matar, un tânăr în vârstă de 24 de ani, din Fairview, New Jersey. Poliția nu are niciun indiciu cu privire la motivul atacului, dar FBI s-a implicat în anchetă.

Suspectul, care a fost arestat, a intrat în incintă la fel ca orice alt participant la eveniment, a precizat poliția, în condițiile în care există voci care critică măsurile laxe de securitate, cu atât mai mult cu cât se știa că Salman Rushdie era amenințat cu moartea de mulți ani.

Editor : Bogdan Pacurar