Ziua internaţională a pisicii este celebrată în fiecare an la 8 august, după ce Fondul Internaţional pentru Bunăstarea Animalelor (International Fund for Animal Welfare - IFAW) şi alte grupuri care militează pentru drepturile animalelor au hotărât să dedice o zi din an pisicii.

Astfel, Ziua internaţională a pisicii a fost marcată anual începând din 2002, scopul ei fiind creşterea gradului de conştientizare a oamenilor faţă de nevoile pisicilor şi faţă de lupta împotriva neglijării şi abuzurilor comise asupra acestora, scrie Agerpres.

Pisica "vampir" din Finlanda, deținută de Tuomas Ikonen. Sursa foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

În anii 20 ai secolului trecut nu se cunoştea aproape nimic concret despre bolile pisicilor. Dacă simptomele erau mai grave totul era atribuit unei indispoziţii sau otrăvirii. Medicamentele pentru câini erau administrate pisicilor iar rezultatele erau dezastruoase. Medicii veterinari interesaţi în afecţiunile pisicilor nu erau uşor de găsit. Medicina felină era foarte neglijată şi se efectuau puţine cercetări. La acea vreme, pisicile mureau din cauza bolilor infecţioase, erau tratate ca nişte câini de talie mică de către veterinari, iar calitatea crescătoriilor şi a serviciilor de salvare era foarte proastă. În ultimii 60 de ani, organizaţia International Cat Care a contestat aceste atitudini faţă de pisici şi a militat pentru o îngrijire mai bună a acestora la toate nivelurile, se menţionează pe site-ul icatcare.org.

La mijlocul anilor 50, iubitorii de pisici şi crescătoarea de pisici Joan Judd au decis că trebuie făcut ceva în scopul îmbunătăţirii îngrijirii pisicilor. Joan Judd considera că trebuie puse bazele unei organizaţii care să se ocupe de îngrijirea felinelor şi care, totodată, să constituie o platformă pentru schimbul de informaţii şi studii medicale veterinare. Astfel, în 1958, ea a fondat un birou de consiliere în problemele felinelor (Feline Advisory Bureau - FAB), iar mai târziu, în 2013, acesta a fost redenumit International Cat Care.

Venerate, spre exemplu, în Egiptul antic, după cum dovedesc azi colecţiile de mumii şi statuete, în Evul Mediu pisicile au căzut, adesea, în dizgraţia oamenilor, fiind considerate "slujitoare ale diavolului", iar în unele ţări le erau atribuite puteri magice şi, uneori, chiar malefice. Unele civilizaţii au privit pisica ca pe un simbol religios, venerând-o ca atare. Cele "nouă vieţi" legendare ale pisicilor reprezintă o fantezie care se datorează poate faptului că aceste animale remarcabile pot îndura multe maltratări şi totuşi supravieţuiesc, se arată în lucrarea "Ghid felin", autori dr. Filea Ioan Ivana şi dr. Simona Filea Ivana (Editura Ceres, Bucureşti, 1993).

În prezent, în întreaga lume există aproximativ 60 de rase de pisici cunoscute, iar pisica europeană cu blana scurtă este cea mai răspândită, indică portalul www.cute-calendar.com. Deşi domesticite de atâţia ani, pisicile au păstrat şi unele instincte sălbatice. Procesul de domesticire a pisicilor a început în urmă cu aproape 10.000 de ani.

