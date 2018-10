Meleşcanu: "Din punctul meu de vedere, coliziunea între Est şi Vest a scăzut în intensitate"

Instituţiile internaţionale joacă un rol major, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, în cadrul celei de-a şaptea ediţii a Bucharest Forum, oficialul român dând în acest sens exemplu relaţiile dintre Est şi Vest, care s-ar mai fi relaxat.

"Din punctul meu de vedere, coliziunea între Est şi Vest a scăzut în intensitate la ora actuală, fără că ea să dispară, şi acest lucru se datorează câtorva instituţii cheie din sistemul internaţional. În primul rând ONU, care prin acoperirea practic universală a societăţii internaţionale este unul din actorii cei mai importanţi. Nu este deloc întâmplător că ultimele eforturi pe care le face ONU privesc reforma Consiliului de Securitate şi crearea unui comitet care se ocupă de consolidarea păcii la nivel mondial. De asemenea, din punct de vedere al situaţiei în care ne aflăm, nu este o simplă întâmplare faptul că pentru ambele structuri România şi-a asumat atât preşedinţia Comitetului pentru reforma Consiliului de securitate, cât şi pentru Comisia pentru consolidarea păcii. Este una din organizaţiile cheie care are un rol deosebit în materie de păstrare a securităţii pe plan internaţional", a spus ministrul, citat de Agerpres.



Meleşcanu a adăugat că alţi actori foarte importanţi în acest proces sunt NATO şi UE. El a mai precizat că ceea ce s-a schimbat în materie de confruntare între est şi vest este în primul rând faptul că s-au modificat foarte mult anumite concepte legate de război. În acest sens, el a vorbit despre apariţia tehnologiei digitale, care oferă posibilitatea informării în timp real.



"În al doilea rând, la ora actuală există o tendinţă foarte clară pe plan internaţional, datorită existenţei articolului 5 al NATO, de a avea acţiuni care să se situeze sub pragul în care art. 5 poate fi invocat. De fapt aceasta şi conduce la conturarea unei anumite viziuni, pe care noi o numim război hibrid, care se bazează pe o serie de elemente, cum ar fi informaţia falsă, folosirea sistemelor cibernetice, implicarea chiar în unele alegeri într-o ţară sau alta. Deci, lucruri care fac ca la ora actuală confruntarea să fie de un alt tip decât cea strict militară", a spus ministrul.



În ce priveşte una dintre temele supuse dezbaterii în cadrul forumului, "Creşterea (Eur)Asiei şi Vestul: Coliziune, coluziune sau cooperare?", Meleşcanu a subliniat că, din punctul său de vedere, ideea de conciliere şi cooperare "este singura soluţie pentru tot ceea ce se întâmplă" la ora actuală.



"În procesul de globalizare trebuie să ţinem faptul că principala problemă a globalizării este legată de latura economică. Din păcate, din punct de vedere politic, la nivelul societăţii internaţionale, lucrurile merg mult mai încet. Lucrul de care avem mare nevoie este o instituţie internaţională - care poate să fie Organizaţia Naţiunilor Unite - este nevoia unor reguli foarte stricte la nivelul dreptului internaţional al principiilor şi al normelor şi, în acelaşi timp, de structuri care să fie capabile să asigure respectarea de către toate statele a acestor obligaţii internaţionale ", a declarat Meleşcanu.



Ministrul a apreciat că pentru România o oportunitate deosebită o reprezintă asigurarea preşedinţiei Consiliului UE începând cu 1 ianuarie 2019 şi a reamintit că printre priorităţile pe care ţara noastră şi le-a asumat se numără asigurarea securităţii interne şi externe a UE şi politica de creştere a rolului UE pe plan internaţional.



"Toate aceste priorităţi sunt legate şi de un summit informal care va avea loc la 9 mai la Sibiu, unde se va discuta despre viitorul UE, la cel mai înalt nivel, şi am convingerea că după această dezbatere vom avea, probabil, cu toţii, o viziunea mult mai clară a ceea ce se întâmplă în relaţiile dintre est şi vest", a declarat Meleşcanu.



Bucharest Forum 2018 este organizat de Institutul Aspen România şi biroul din Bucureşti al German Marshall Fund of the US, cu sprijinul Guvernului României, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naţionale, Cercului Militar Naţional, Ministerului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat şi Băncii Naţionale a României.

