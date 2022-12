„Mi-a luat foc fața”. Jay Leno povestește momentele de groază prin care a trecut în timp ce repara o mașină de epocă

Jay Leno a dezvăluit pentru prima dată într-un interviu pentru Today ce s-a întâmplat în accidentul care i-a provocat arsuri grave la nivelul feței și al corpului.

Leno, în vârstă de 72 de ani, a spus că se afla sub caroseria unei mașini de epocă produsă de White Motor Company în 1907 împreună cu prietenul său Dave Killackey atunci când s-a declanșat seria de evenimente care i-au provocat rănile ce l-au ținut 10 zile în spital.

„Furtunul de combustibil era înfundat așa că eram sub ea. Suna înfundat așa că am spus: 'Suflă niște aer prin furtun'”, a povestit Leno. Dintr-o dată, fostul prezentator al emisiunii Tonight Show a fost stropit cu benzină. În același timp, unul dintre cablurile electrice ale mașinii s-a desprins, iar fața lui Leno a luat foc.

„Dave, am luat foc!” i-a strigat Leno prietenului său, la care acesta a răspuns sec: „În regulă”. „I-am spus 'Nu, Dave, am luat foc. Doamne!' Dave m-a scos [de sub mașină] și a sărit pe mine și a înăbușit flăcările.”

Leno a ajuns mai întâi la un spital local, după care a fost transferat la un centru medical din Los Angeles specializat în tratarea arsurilor, potrivit CNN.

Mașina a mai avut probleme tehnice și când Leno a condus-o prin oraș. Colaj foto: Profimedia Images

În tratamentul lui Leno a fost folosit țesut de piele obținut din cadavre umane

Doctorul Peter Grossman, care l-a tratat pe Leno, a spus că prezentatorul și comediantul american a suferit arsuri „destul de semnificative la față, mâini și piept”.

Grossman, directorul centrului unde a fost internat Leno, a spus că în tratamentul pacientului a folosit grefe cutanate temporare din piele de cadavru de om, scrie NBC.

Leno ar fi suferit arsuri pe „aproximativ 7% din corpul său”. „Unele dintre arsurile de la nivelul feței erau mai adânci și puțin mai îngrijorătoare”, a spus Grossman, care a adăugat însă că se așteaptă ca Leno să se recupereze în totalitate.

La doar două săptămâni după accident, Leno a făcut spectacol pe scena unui club de comedie din Hermosa Beach, California, într-un show cu casa închisă.

Leno a glumit cu reporterii veniți să îl vadă la una dintre primele apariții în public după accident, spunând că „avem două spectacole în această noapte: normal și extra crocant.

Editor : Raul Nețoiu