Mircea Geoană: Urmărim cu atenție situația din Israel. NATO e aici mai unit, mai determinat și mai capabil decât oricând

După două zile de reuniune a miniștrilor apărării din țările membre NATO, secretarul general adjunct al Alianței, Mircea Geoană, a prezentat principalele subiecte abordate în cadrul întâlnirilor oficiale. Potrivit acestuia, războiul dintre Israel și gruparea Hamas, alături de invazia Rusiei în Ucraina complică situația actuală a lumii, însă dă asigurări că „NATO este aici mai unit, mai determinat și mai capabil decât oricând”. „Ne apărăm teritoriul, sprijinim Ucraina, ne ajutăm partenerii în dificultate. Suntem solidari cu Israelul și veghem ca în spațiul nostrum euro-atlantic să fie pace, stabilitate și securitate”, a afirmat Mircea Geoană.

„Am încheiat două zile extrem de intense de reuniune a miniștrilor apărării din NATO. Am debutat cu prezența în mod deosebit a președintelui Zelenski, la Grupul de contact pentru sprijinirea militară a Ucrainei. Am avut o întâlnire împreună cu Secretarul General, [Zelenski] a venit direct de la București și am discutat, evident, despre modul în care trebuie să continuăm să sprijinim Ucraina și despre modul în care președintele Ucrainei și colegii săi și noul ministru al Apărării din Ucraina văd nevoile imediate și extrem de urgente, de la protejarea infrastructurilor civile din zona Dunării și din zona Mării Negre, continuând cu sprijinirea cu echipamente militare atât de necesare pentru continuarea ofensivei ucrainene”, a transmis Mircea Geoană, joi, la finalul reuniunii miniștrilor Apărării din țările membre NATO.

Pe agenda discuțiilor s-a aflat și războiul dintre Hamas și Israel, care a luat o amploare uriașă într-un timp foarte scurt.

„Un alt element care, evident, a zguduit planeta și care a creat foarte multă preocupare pentru noi toți, inclusiv aici, la NATO, este atacul terorist inacceptabil și inuman pe care Hamas l-a declanșat împotriva Israelului. Secretarul General l-a invitat pe ministrul Apărării al Israelului să aibă o legătură virtuală cu miniștrii Apărării. Am început ziua cu o discuție foarte serioasă despre situația de acolo, despre dreptul Israelului de a-și apăra cetățenii și teritoriul și despre nevoia de a avea un răspuns proportional, cu grijă pentru victimele civile și pentru populația civilă. Urmărim cu atenție această zonă. Trebuie să fim foarte atenți că niciun actor regional nu folosește această situație nefericită pentru a provoca tensiuni pe scară și mai mare.

Acest subiect a fost abordat și în întâlnirea Secretarului General, la care am participat, cu secretarul Apărării american, Lloyd Austin. Statele Unite, în mod evident, continuă să investească pe flancul estic, dar cu toții suntem foarte vigilenți pentru a fi siguri că din sud nu apar surprize neplăcute”, a explicat secretarul general adjunct al NATO.

De asemenea, Mircea Geoană a dat asigurări că NATO ia măsuri pentru a proteja întreg teritoriul Alianței, inclusiv România, unde joi a căzut o altă dronă rusească.

„Din punct de vedere al întâlnirii de fond a miniștrilor Apărării, am discutat foarte mult despre ceea ce liderii noștri au adoptat la Vilnius: noi planuri de apărare, noi planuri regionale și executabilitatea acestora. Și, evident, secretarul de stat, Simona Cojocaru, care a reprezentat România, a ridicat inclusiv incidentul care s-a întâmplat astăzi în România, o altă dronă care a căzut accidental pe teritoriul României.

Vreau să vă asigur că împreună cu comandanții noștri militari și cu toți aliații, luăm măsuri pentru a proteja întreg teritoriul NATO, inclusiv în zona aceasta foarte, foarte sensibilă. Vreau să mulțumesc Comandantului Suprem Aliat, generalul Christopher Cavoli, dar și aliatului olandez, care a trimis poliție aeriană suplimentară, altor aliați, Franța, evident, Statele Unite, care împreună cu România, cu Bulgaria și cu Turcia, lucrează împreună”, a mai adăugat acesta.

Totodată, Geoană a salutat „inițiativa regională pe care România, Bulgaria și Turcia au anunțat o aici, la ministeriala de Apărare, cu privire la o acțiune de deminare în zona Mării Negre. Este esențial să putem să păstrăm coridoarele economice libere de astfel de riscuri și să putem să asigurăm comerț și liberă circulație în această zonă foarte importantă a Mării Negre. Deci extrem de mult interes pentru implementarea, executabilitatea planurilor noastre de apărare”

„Și o ultimă sesiune, care s-a încheiat urmă cu câteva minute, legată de misiunile și operațiunile NATO. Vreau încă o dată să mulțumesc României, care, împreună cu Marea Britanie, au trimis forțe suplimentare în Kosovo. Este o forță de descurajare, de menținere a păcii, KFOR, pe care NATO o conduce de mulți ani de zile. Este o dovadă de interes al aliaților cu privire la această zonă, care este, la rândul său, instabilă și trebuie să asigurăm condiții de stabilitate. Încurajăm părțile interesate să revină la masa dialogului, iar NATO își va face datoria în această regiune, cum o facem în toată zona de interes pentru noi.

Pe scurt, aș spune că a fost una dintre cele mai dense, mai intense întâlniri de resort din ultima perioadă. Lumea este foarte complicată, NATO este aici mai unit, mai determinat și mai capabil decât oricând. Ne apărăm teritoriul, sprijinim Ucraina, ne ajutăm partenerii în dificultate. Suntem solidari cu Israelul și veghem ca în spațiul nostrum euro-atlantic să fie pace, stabilitate și securitate”, a încheiat Mircea Geoană.

Editor : I.C