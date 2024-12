Misterioasele drone din New Jersey nu reprezintă o ameninţare la adresa securităţii SUA, spune secretarul Securității Interne

Dronele şi aparatele zburătoare observate pe cerul din nord-estul Statelor Unite şi care provoacă îngrijorare în rândul unei părţi a americanilor nu provin dintr-o ameninţare străină, a reiterat duminică secretarul Securităţii Interne, Alejandro Mayorkas, citat de AFP, preluată de Agerpres.

În ultimele zile, a crescut controversa în jurul înmulţirii rapoartelor despre drone sau dispozitive zburătoare neidentificate de către locuitori din regiunile New York sau New Jersey, autorităţile naţionale fiind acuzate că nu oferă un răspuns suficient.

La un an şi jumătate de la incidentul balonului venit din China doborât de Statele Unite şi despre care Beijingul asigurase că nu a fost folosit pentru activităţi de spionaj, unii aleşi, ca reprezentantul republican al statului New Jersey în Camera Congresului Chris Smith, au agitat ameninţarea unui stat străin precum Rusia sau chiar China, fără nicio dovadă care să o susţină.

Autoritățile încearcă să liniștească populația

Autorităţile americane caută de câteva zile să liniştească populaţia, în timp ce înregistrările video cu lumini pe cer invadează reţelele sociale. Vineri seara, preşedintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, care urmează să preia mandatul în ianuarie, a pus la îndoială sinceritatea guvernului şi a sugerat ca dronele să fie "doborâte".

"Nu există nicio îndoială că oamenii văd drone", a fost de acord Mayorkas duminică în cursul unei emisiuni a postului ABC.

"Sunt drone sau avioane pilotate care sunt confundate cu drone din greşeală", a adăugat el, repetând un mesaj transmis în ultimele zile de poliţia federală (FBI) şi purtătorul de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate, John Kirby.

"Sunt mii de drone care zboară zilnic în Statele Unite, drone de agrement, drone comerciale", a mai relativizat ministrul.

"Nu am constatat nicio implicare străină în legătură cu aceste observaţii în nord-est şi rămânem vigilenţi", a adăugat el.

Liderul majorității democrate din Senat cere tehnologie avansată de detectare a dronelor

Liderul majorităţii democrate din Senat, Chuck Schumer, i-a trimis duminică o scrisoare ministrului Mayorkas în care îi cere să folosească imediat cea mai avansată tehnologie de detectare a dronelor şi că va susţine o nouă lege vizând să doteze autorităţile cu cele mai bune instrumente pentru a detecta aceste dispozitive.

"În prezent, autorităţile locale încearcă să găsească răspunsuri la această problemă serioasă cu mâinile legate la spate. Dacă guvernul federal dispune de tehnologia pentru a răspunde la această epidemie de observaţii neîncetate de drone, ar trebui să facem tot ce putem pentru a ajuta", a declarat el, potrivit unui comunicat dat publicităţii de biroul său.

"Reuniunile la care am participat m-au informat că nu există indicii despre un guvern sau o activitate străină, aşa că trebuie să răspundem la întrebarea logică: cine (se află în spatele acesteia)?", a adăugat Schumer.

Sâmbătă seara, un senator democrat din New Jersey, Andy Kim, a explicat pe reţeaua X că a observat mai multe aparate pe cer, dar că, după analize cu piloţi civili şi poliţie, "majoritatea observaţiilor de posibile drone s-au dovedit a fi aproape sigur avioane".

El a îndemnat, totuşi, autorităţile naţionale să comunice mai bine pe această temă şi să ofere mai multe mijloace autorităţilor locale pentru o mai bună supraveghere şi reglementare a acestor dispozitive.

Lacune în securitatea spațiului aerian al SUA

Numeroasele semnalări de drone în New Jersey şi în alte state americane au scos în evidenţă lacune în securitatea spaţiului aerian al SUA care trebuie eliminate, a declarat duminică Mike Waltz, ales de Donald Trump pentru funcţia de consilier pentru securitate naţională, relatează Reuters.

Waltz a declarat că americanii sunt din ce în ce mai frustraţi de eşecul administraţiei lui Biden de a clarifica informaţiile pe care le deţin cu privire la semnalările de drone.

„Problema dronelor evidenţiază un fel de lacune în agenţiile noastre, lacune la autorităţile noastre între Departamentul de Securitate Internă, autorităţile locale de aplicare a legii, Departamentul Apărării”, a declarat Waltz la emisiunea Face the Nation de la CBS News.

Iron Dome pentru America?

„Preşedintele Trump a vorbit despre un Iron Dome pentru America”, a spus Waltz, referindu-se la sistemul de apărare antirachetă al Israelului. "Acesta trebuie să includă şi dronele, nu doar acţiunile ostile precum rachetele hipersonice".

Dezvoltat cu sprijinul SUA, Iron Dome al Israelului este un sistem mobil de apărare aeriană conceput pentru a intercepta rachete cu rază scurtă de acţiune şi proiectile de artilerie care pun în pericol zonele populate.

Seria de semnalări de drone a început în New Jersey la mijlocul lunii noiembrie, dar s-a extins în ultimele zile la Maryland, Massachusetts şi alte state americane.

Apariţiile au atras atenţia mass- media şi au dus la crearea unei pagini de Facebook numită "New Jersey Mystery Drones - let's solve it" (Drone misterioase din New Jersey - să le desluşim), cu aproape 70 000 de membri online.

Jim Himes, cel mai important democrat din Comisia pentru serviciile de informaţii a Camerei Reprezentanţilor, a minimalizat îngrijorarea că inamicii Americii ar trimite drone deasupra oraşelor americane, în condiţiile în care pot folosi sateliţii pentru a supraveghea în siguranţă şi cu uşurinţă Statele Unite.

El a declarat că Administraţia Aviatică Federală, care reglementează spaţiul aerian civil, ar trebui să facă mai mult pentru a atenua îngrijorările publicului. „Când oamenii sunt neliniştiţi, când sunt nervoşi ... oamenii vor umple un vid cu temerile şi neliniştile lor”, a spus Himes.

Senatorul democrat Amy Klobuchar a îndemnat administraţia Biden să organizeze o şedinţă de informare pentru senatori pentru a explica „ce se întâmplă". „Avem nevoie de mai multă transparenţă”, a spus Klobuchar.

Ea a solicitat, de asemenea, o analiză a reglementărilor. „Pentru că acest lucru nu poate fi: „Nimeni nu ştie de ce această dronă uriaşă este chiar deasupra casei lor”.

