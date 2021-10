Criza gazelor în R. Moldova. Maia Sandu a convocat Consiliul Suprem de Securitate: „Creșterea prețurilor de 5-6 ori este o anomalie”

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat joi Consiliul Suprem de Securitate al țării pentru a evalua situația din sistemul energetic, care se confruntă cu o situație de criză acută, după ce Gazprom a redus livrarea gazelor și cere Chișinăului un preț mult mai mare.

Parlamentul Republicii Moldova a instituit la 22 octombrie starea de urgenţă în sectorul energetic pentru 30 de zile, după eşuarea negocierilor cu Gazprom.

La 22 octombrie, atunci când a fost instituită starea de urgență, Republica Moldova dispunea de doar 67% din necesarul de gaze, în conducte fiind în jur de 60 de milioane de metri cubi de gaz, scrie agora.md.

În septembrie, contractul de livrare a gazului în Republica Moldova a expirat, iar părțile nu au reușit să negocieze extinderea acestuia. Atunci s-a ajuns la soluția să fie prelungit pentru o lună și să se continue negocierile, dar chiar și așa, Republica Moldova nu a primit cantitățile necesare de gaz de la Gazprom.

Pentru luna octombrie, Republica Moldova achită 790 de dolari pentru mia de metri cubi de gaz, un preț de câteva ori mai mare.

„Ne confruntăm cu o problemă gravă, a cărei rezolvare nu stă doar în puterile Republici Moldova: creşterea preţurilor şi livrarea de gaze naturale. Creşterea preţurilor la gaze de 5-6 ori este o anomalie. Este o lovitură grea pentru consumatorii casnici. Situaţia noastră este şi mai grea din cauza guvernărilor care s-au perindat la putere”, a afirmat Maia Sandu.

Șefa statului a menționat că în această perioadă a discutat de mai multe ori cu adjunctul șefului Administrației prezidențiale de la Moscova, Dmitri Kozak. „Am avut mai multe discuții telefonice cu Dmitri Kozak pentru a facilita negocierile privind un nou contract cu Gazprom. Chiar și acum au loc negocieri”, a precizat Maia Sandu.

Ajutorul extern, esențial pentru Republica Moldova

„Am dorit să mă asigur că toate instituţiile statului şi-au mobilizat la maximum capacităţile pentru a depăşi criza. Totodată, în calitate de preşedinte, am solicitat ajutor de la cei mai importanţi parteneri externi ai Republicii Moldova şi am primit asigurări că oamenii Moldovei nu sunt singuri în faţa acestei crize. Ţara noastră are mulţi prieteni şi am încredere că vom ieşi cu bine din această criză”, a declarat președinta Republicii Moldova, joi, la încheierea ședinței Consiliului Suprem de Securitate.

La ședință au participat şi reprezentaţi ai mai multor instituţii de stat care au legătură cu situaţia din sectorul energetic, iar Consiliul Suprem de Securitate a emis câteva recomandări. Între altele, Comisia pentru Situaţii Excepţionale are în sarcină măsuri pentru a asigura instituţiile medicale cu surse de energie, trebuie să introducă măsuri de economisire a surselor energetice şi să asigure CET-urile cu cantităţi suficiente de energie.

Adresându-se cetăţenilor moldoveni, Maia Sandu i-a îndemnat să rămână uniţi şi să respingă minciunile cu care sunt intoxicaţi, relatează Agerpres.

„În timp ce alte ţări au investit în diversificarea surselor energetice, în proiecte energetice, la noi, sistemul energetic a fost o sursă importanta de corupţie. Gazoductul Iaşi-Chişinău a fost finalizat abia în acest an, dar staţia de interconectare a curentului nu a fost construită, iar de trei decenii suntem la cheremul regimului de la Tiraspol”, a arătat ea.

UE, care are propriile dificultăți cu Gazprom, promite ajutor Republicii Moldova

Între timp, autorităţile de la Chişinău au achiziţionat un milion de metru cubi de gaze din Polonia, aceasta fiind prima achiziţie de gaz din surse alternative din istoria Republicii Moldova, şi au încheiat un contract cu compania olandeză Vitol de asemenea pentru achiziţia de gaze naturale.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a asigurat-o marţi pe preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, de sprijinul Uniunii Europene în rezolvarea situaţiei legate de criza gazelor, în cursul unei convorbiri telefonice

Totodată, Uniunea Europeană, care a acordat Chişinăului o asistenţă nerambursabilă de 60 de milioane de euro, pentru a ajuta păturile sociale vulnerabile în contextul creşterii preţului la gaze, a anunţat joi că va urma şi un suport tehnic, de expertiză, pentru diversificarea resurselor energetice ale Republicii Moldova.

Guvernul Republicii Moldova se află în prezent în negocieri cu gigantul energetic rus Gazprom pentru semnarea unui acord de livrare de gaze naturale pe termen lung. Gazprom, compania de gaz de stat a Rusiei, a redus livrările cu o treime luna trecută după încheierea unui contract mai vechi, și a cerut un preț dublu pentru menținerea fluxului de gaze.

Analiștii de piață sugerează că Rusia se folosește de poziția Gazprom ca unic furnizor de gaz în Moldova pentru a pune presiune pe noua guvernare pro-europeană de la Chișinău, totul în contextul unei crize energetice generalizate în Europa.

Potrivit Financial Times, Gazprom ar fi propus Republicii Moldova să renunțe la acordul său comercial cu Uniunea Europeană și la reformele agreate cu Bruxelles-ul în schimbul ieftinirii prețului la gaz, dublat anterior de ruși.

