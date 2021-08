Republica Moldova sărbătorește vineri 30 de ani de independență, iar președinta Maia Sandu i-a invitat la ceremonie pe omologul său de la București, Klaus Iohannis, dar și pe șefii de stat din Polonia, Andrzej Duda, și Ucraina, Volodimir Zelenski. România a fost primul stat care a recunoscut independenţa Republicii Moldova, în aceeaşi zi în care a aceasta a fost proclamată.

Republica Moldova şi-a proclamat independenţa la 27 august 1991, în contextul destrămării Uniunii Sovietice. Este una dintre cele nouă foste republici sovietice care s-au desprins de Moscova după lovitura de stat eşuată din 21 august 1991, când conservatorii comunişti au încercat să îl înlăture de la putere pe preşedintele Mihail Gorbaciov.

În centrul Chişinăului a fost convocată Marea Adunare Naţională, iar parlamentul, reunit în şedinţă extraordinară, a adoptat Declaraţia de Independenţă, drapelul tricolor si imnul de stat „Deşteaptă-te române” (pe care îl adoptase și România), cu majoritate absolută de voturi.

„Republica Moldova este un stat suveran, independent și democratic, liber să-și hotărască prezentul, viitorul fără nici un amestec din afară, în conformitate cu idealurile și năzuințele sfinte ale poporului în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale”, se spunea în Declaraţia de Independenţă, care a fost adoptată în unanimitate de către cei 278 de deputaţi prezenţi.

În 1992, noul stat a devenit membru al ONU, iar patru ani mai târziu, a devenit membru al Consiliului Europei.

Pregătiri de sărbătoare la Chișinău

La Chișinău s-au făcut, joi, ultimele pregătiri pentru a marca această zi importantă. În centrul capitalei s-au pus la punct momentele-cheie ale ceremoniei. Orchestra a făcut ultimele repetiții în timp ce militarii și dansatorii se sincronizau.

Trei șefi de stat din Europa vor fi prezenți la sărbătoarea moldovenilor. Alături de Maia Sandu vor sta președintele României și cei ai Ucrainei și Poloniei.

Pe străzile din Chișinău vor defila peste 1.200 de militari și polițiști.

După parada militară, cei patru șefi de stat se vor retrage pentru discuții la Administrația Prezidențială și vor avea declarații comune de presă.

La rândul ei, Ucraina a sărbătorit marți 30 de ani de independență, iar cu o zi înainte președintele Volodimir Zelenski a organizat un summit, la care a participat și Maia Sandu, pentru a lansa Platforma Ucraina, un mecanism internaţional de consultare şi comunicare iniţiat de Kiev, al cărui scop pe termen lung este obţinerea eliberării peninsulei de sub ocupaţia Rusiei şi revenirea sa la Ucraina.

Cum gândesc moldovenii, la 30 de ani de la independență

La mai trei decenii de la obţinerea independenţei, statul de peste Prut se confruntă cu mari probleme economice şi cu un exod masiv al populaţiei, dar şi cu o criză identitară. Unii cetăţeni doresc aderarea la Uniunea Europeană, în timp ce alţii si-ar dori mai degrabă o uniune cu Rusia. Speranțele către o orientare proeuropeană, democratică, au renăscut odată cu alegerea președintei Maia Sandu la sfârșitul anului trecut și cu formarea unui parlament dominat de forțe reformiste, în urma alegerilor anticipate din 11 iulie.

- Sărbătorim și noi, dar pe urmă plecăm înapoi, spune un tânăr.

- Înapoi unde?

- Peste hotare. Am venit în vacanță, să vedem buneii, neamurile.

- Cum arată Republica Moldova?

- E foarte frumos în Republica Moldova, vrem să venim înapoi.

***

- Ce înseamnă pentru dumneavoastră ziua de 27 august?

- Ziua Independenței Republicii Moldova, 30 de ani deja de când suntem cu independență. Eu țin minte când s-a prăbușit (Uniunea Sovietică - n.r.), eram măricică deja când s-a prăbușit Uniunea, eram în clasa a X-a - a XI-a. Eu am învățat o perioadă bună în timpurile sovietice. Până în clasa a VI-a inclusiv, am scris în chirilică, ceea ce acum este absurd, spune o femeie. Lucrul major și pozitiv e că suntem, cel puțin, liberi, putem să plecăm în aceeași Românie, la rude, adaugă ea.

***

- Pot să spun că nimic nu s-a schimbat! Cu doamna Maia poate că ceva, ceva se va schimba, noi sperăm, spune o femeie. Nimic bun nu e în țară, toți copiii pleacă, băiatul meu s-a dus, am rămas singură, mărturisește ea.

- Lumea nu are pensie bună, nu are ce mânca, nu are de lucru. Pâinea e 4-5 lei. După cum e Maia Sandu, a început ceva, dar singură nu are putere, să vedem, tragem nădejde, spune o altă femeie.

„Realizarea majoră a celor 30 de ani e că nu am permis niciunui regim autoritar să prindă rădăcini”, a declarat președinta Maia Sandu într-un interviu acordat Radio Europa Liberă.

