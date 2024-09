Naomi Campbell, implicată într-un scandal cu fonduri caritabile. Ce a spus celebrul fotomodel și ce interdicții i-au fost impuse

Celebrul model Naomi Campbell nu are voie să fie administrator al unei organizații caritabile, după ce un organism de supraveghere a descoperit că fondurile de caritate au fost cheltuite pe hoteluri de lux și tratamente spa, informează BBC News.

O anchetă a Comisiei pentru caritate a descoperit că Fashion for Relief nu a transferat spre cauze caritabile sumele pe care ar fi trebuit să le cheltuie în acest sens potrivit legii. Sub 9% din banii colectați au fost cheltuiți în scopuri caritabile.

În schimb, au fost efectuate plăți pentru țigări și servicii de securitate pentru Campbell și alte plăți neautorizate către unul dintre colegii ei administratori ai organizației caritabile.

„Tocmai am aflat astăzi despre constatări și sunt extrem de îngrijorată”, a declarat Campbell, în vârstă de 54 de ani.

Ea a adăugat că nu era persoana care „controla” organizația caritabilă.

Strângeri de fonduri neonorate

Celebrei Campbell i s-a interzis să se implice în acțiuni caritabile timp de cinci ani, iar altor doi administratori, Bianka Hellmich și Veronica Chou, li s-a interzis să se implice timp de nouă ani și, respectiv, patru ani.

Ancheta a constatat că Biankăi Hellmich i-au fost efectuate plăți neautorizate în valoare totală de 290 000 de lire sterline pentru servicii de consultanță, ceea ce a reprezentat o încălcare a statutului organizației caritabile.

În timp ce Hellmich a propus în mod proactiv rambursarea acestor fonduri, managerii interimari numiți de Comisie au asigurat rambursarea către organizație.

Anchetatorii au recuperat o sumă de aproape 345.000 lire sterline de la organizația caritabilă și a fost instituită o protecție pentru alți 98.000 de lire din banii organizației.

Fondurile au fost utilizate pentru a efectua plăți către alte două organizații caritabile - Save the Children Fund și Mayor's Fund for London - și pentru a acoperi costul datoriilor Fashion for Relief.

Ancheta, care a analizat cheltuielile Fashion for Relief între aprilie 2016 și iulie 2022, a constatat că doar 8,5 % din fondurile colectate au fost cheltuite pentru subvenții în scopuri caritabile.

În urma deschiderii anchetei, atât Save the Children Fund, cât și Mayor's Fund for London au depus plângeri la comisie cu privire la Fashion for Relief.

Fashion for Relief a organizat evenimente de strângere de fonduri pentru cele două organizații caritabile, dar ancheta a constatat că nu și-a gestionat acordurile de parteneriat.

Tim Hopkins, care a făcut parte din echipa de investigații, a afirmat într-o declarație: „Administratorii sunt obligați prin lege să ia decizii care sunt în interesul carității lor și să respecte obligațiile și responsabilitățile lor legale”.

El a adăugat: „Ancheta noastră a constatat că administratorii acestei organizații caritabile nu au făcut acest lucru, ceea ce a dus la acțiunea noastră de descalificare a acestora”.

Fashion for Relief a fost radiată din registrul organizațiilor caritabile la 15 martie 2024.

Editor : B.E.