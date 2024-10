Netanyahu, către trupele israeliene, la un an de la atacul Hamas: „Lumea întreagă se minunează de loviturile pe care le dați”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis că „inamicii” Israelului vor fi învinşi, în timp ce armata israeliană bombardează ţinte ale Hezbollah lângă Beirut, cu o zi înainte de comemorarea atacului Hamas, care a declanşat războiul în Fâşia Gaza, informează AFP, citată de Agerpres.

„Vom lupta împreună şi împreună vom învinge”, a afirmat Netanyahu în timpul vizitei sale la trupele israeliene desfăşurate în nordul Israelului, de-a lungul frontierei libaneze.

„În urmă cu un an am suferit o lovitură teribilă”, a spus Netanyahu. „În timpul celor 12 luni care au urmat, noi am transformat realitatea de la o extremă la alta. Lumea întreagă se minunează de loviturile pe care le daţi inamicilor noştri”, a adăugat premierul israelian, ce urmează să susţină luni un discurs în faţa naţiunii.

Un an de război, zeci de mii de morți

După ce a slăbit Hamasul în urma unei ofensive lansate în octombrie 2023 în teritoriul palestinian, Israelul a deplasat la mijlocul lui septembrie grosul operaţiunilor sale spre nord, unde Hezbollahul libanez şi-a înmulţit de un an tirurile cu rachete asupra Israelului în susţinerea mişcării islamiste palestiniene.

Însă după un an de război care a făcut zeci de mii de morţi şi după eşuarea tuturor tentativelor de mediere, ofensiva israeliană continuă şi în Fâşia Gaza, asediată şi devastată, unde duminică armata a anunţat că întreprinde acţiuni în nord.



Peste 41.000 de civili au fost uciși în Fâșia Gaza și peste 96.000 au fost răniți, potrivit bilanțului înaintat de autoritățile din Gaza. Armata israeliană estima, în luna august, că peste 17.000 dintre cei care au murit erau luptători Hamas. În Liban, aproape 2.000 de oameni, majoritatea civili, au murit de când Israelul și-a intensificat atacurile. Dintre aceștia, 250 erau luptători Hezbollah, potrivit IDF.

Armata israeliană a declarat de asemenea că desfăşoară trupe suplimentare lângă teritoriul palestinian, înainte de comemorarea zilei de 7 octombrie.

Duminică, ministrul israelian al apărării Yoav Gallant a ameninţat Iranul cu lovituri similare celor care au vizat Gaza şi Libanul. Teheranul a afirmat că este "gata" să riposteze, potrivit agenţiei Tasnim care citează o sursă militară.

