Norvegia a arestat o navă cu echipaj format exclusiv din cetățeni ruși. Letonia acuză nava de sabotarea cablurilor din Marea Baltică

Poliţia din Norvegia a anunţat vineri că a arestat o navă norvegiană cu echipaj integral rusesc, sub suspiciunea de implicare în avarierea unui cablu cu fibră optică în Marea Baltică, transmite Reuters.



Potrivit poliţiei din oraşul norvegian Tromsoe, arestarea navei a avut loc la solicitarea autorităţilor letone.



„Se bănuieşte că nava a fost implicată în avarierea gravă a unui cablu cu fibră optică în Marea Baltică între Letonia şi Suedia'', a precizat poliţia într-un comunicat.



Vasul, sub pavilion norvegian şi având proprietar un cetăţean norvegian, se numeşte Silver Dania şi naviga între porturile ruseşti Sankt Petersburg şi Murmansk.



În ultimele săptămâni s-au înmulţit incidentele asupra infrastructurii esenţiale din Marea Baltică, presupusul autor fiind ''flota fantomă'' a Rusiei. Această flotă se referă la navele utilizate de Rusia pentru a transporta petrol, de exemplu, în vederea evitării sancţiunilor internaţionale impuse Moscovei după invadarea Ucrainei.



Conform Ministerului de Externe german, ''flota fantomă'' rusă este alcătuită în prezent din 79 de nave.



În cel mai recent incident grav, în care a fost avariat şi un cablu de electricitate între Finlanda şi Estonia, se bănuieşte că petrolierul Eagle S a secţionat cablul respectiv cu ancora sa. Nava se afla sub pavilionul Insulelor Cook, dar potrivit Uniunii Europene ea aparţine ''flotei fantomă'' a Rusiei.

