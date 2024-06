„Nu am văzut niciodată așa o decimare”: Oamenii care cad în capcana unei escrocherii online de miliarde de dolari

După ce tatăl lor și-a luat viața, o familie din statul american Virginia se strânge în casa sorei mai mici, înconjurată de câmpii nesfârșite și grajduri - este o scenă care s-a repetat de multe ori în cele trei luni de când Dennis Jones a devenit victima escrocheriei prin metoda „tăierii porcului”, relatează CNN. Escrocii din spatele acestor înșelătorii își construiesc identități online false și petrec luni de zile formând o relație personală cu victima pentru a o convinge să investească în site-uri care desfășoară afaceri frauduloase cu criptomonede.

Înșelătoriile, care sunt conduse în mare parte din Asia de Sud-Est, au primit denumirea de „tăierea porcului” pentru că implică „îngrășarea” victimelor până când acestea ajung să piardă tot ce au economisit.

Dennis Jones, un pasionat de alergări și fotografie, era iubit de copiii și nepoții lui. Bărbatul de 82 de ani și-a petrecut o mare parte din perioada de după pensionare lucrând cu refugiați și dezbătând teme politice online.

Dar, în ultimele luni de viață, el s-a distanțat de familia lui, fiind divorțat de mai mulți ani, și s-a împrietenit cu o femeie pe Facebook care s-a prezentat cu numele Jessie.

Cei doi au vorbit luni de zile în mediul online și au construit o relație apropiată. Într-un final, Jessie l-a convins pe Dennis să investească în criptomonede.

Dennis s-a lăsat convins. Fără să o întâlnească vreodată pe Jessie în persoană, Dennis a cheltuit tot ce avea, iar când nu a mai avut nimic de dat, ea i-a cerut și mai mult. Într-o zi, banii au dispărut, iar Dennis nu a mai rămas cu nimic.

Copiii lui Dennis au programat o întâlnire la începutul lunii martie pentru a-l ajuta pe tatăl lor să se pună din nou pe picioare după ce a fost păcălit.

Planul era ca el să se mute cu Adrianne, fiica cea mică, și familia ei. „Voiam să știe că vom avea grijă de el.”

Dar în dimineața în care trebuia să se întâlnească, nimeni nu a mai putut să dea de Dennis. O oră mai târziu, poliția l-a informat pe fiul lui Dennis, Matt, că tatăl lui și-a luat viața.

Dennis a fost una dintre multele victime ale unei operațiuni uriașe desfășurate de o rețea globală de infractori, condusă în mare parte de mafia chineză, care a construit o industrie frauduloasă de miliarde de dolari în Asia de Sud-Est.

FBI estimează că escrocheriile prin metoda „tăierii porcului” au fost folosite pentru a fura aproape 4 miliarde de dolari de la zeci de mii de victime din SUA, în 2023. Foto: Shutterstock

În Asia, infractorii au format o armată de escroci, mulți dintre ei ținuți cu forța în tabere securizate și obligați să înșele oameni din toată lumea cărora le fură toate economiile.

Este un jaf atât de extins încât investigatorii îl numesc un transfer de avere în masă de la americanii din clasa de mijloc înspre găștile de infractori. FBI estimează că escrocheriile prin metoda „tăierii porcului” au fost folosite pentru a fura aproape 4 miliarde de dolari de la zeci de mii de victime din SUA, în 2023 - o sumă cu 53% mai mare decât cea furată cu un an în urmă.

Singurii câștigători sunt gangsterii chinezi

Procurorul american Erin West s-a dedicat în ultimii ani luptei contra înșelătoriilor prin metoda „tăierii porcului”. „Am fost procuror timp de peste 25 de ani, am avut de-a face cu tot felul de infracțiuni. Am lucrat 9 ani la cazuri de agresiune sexuală. Și nu am văzut niciodată o decimare absolută a oamenilor așa cum am văzut ca urmare a [metodei] tăierea porcului.”

„Avem victime care victimizează alte victime și singurii câștigători sunt gangsterii chinezi”, a mai spus West.

Rețelele sociale sunt inundate de escroci care vânează victime noi pe WhatsApp, Facebook, LinkedIn și, tot mai mult, pe aplicațiile de dating, precum Bumble sau Tinder.

O investigație CNN din 2023 a dezvăluit că mulți dintre escroci sunt la rândul lor victime ale traficului de persoane. Ademeniți să vină în Asia de Sud-Est sub promisiunea că vor primi joburi de birou, ei sunt duși cu forța în Myanmar, Cambodgia, Laos și alte destinații.

Myanmar a devenit capitala asiatică a escrocheriilor, după lovitura de stat din 2021, infractorii putând să își desfășoare operațiunile din umbra războiului civil sângeros care a devastat țara.

Din cei aproape 5 miliarde de dolari care s-au pierdut din cauza fraudelor cu criptomonede în 2023, 3,96 de miliarde de dolari au fost furați prin metoda „tăierii porcului”, potrivit informațiilor FBI.

„Tăierea porcului” nu este singura metodă pe care escrocii o folosesc pentru a păcăli lumea pe internet. Peste 800.000 de persoane din Europa şi SUA au fost păcălite când au încercat să cumpere haine și încălțăminte de firmă de la o rețea de escroci care pretindeau că operează o platformă vastă de magazine online, dar care furau de fapt datele personale și banii cumpărătorilor.

Editor : Raul Nețoiu