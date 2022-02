O jurnalistă de origine ucraineană de la BBC a trecut prin momente grele atunci când, invitată în studio pentru a discuta despre războiul din Ucraina, și-a văzut propria locuință din Kiev distrusă de un bombardament. Cu lacrimi în ochi, aceasta a spus că familia ei a scăpat cu bine din atacul rușilor.

Colegii jurnalistei nu știau că în clădirea bombardată din capitala ucraineană se afla locuința acesteia până la momentul mărturisirii din studio.

Dialogul s-a purtat în direct între moderatoarea BBC, Karin Giannone, și jurnalista postului britanic, Olga Malchevska.

- Se pare că luptele sunt acum foarte aproape de centrul Kievului.

- Așa pare din imaginile pe care le primesc. Tocmai am primit un mesaj de la mama, în sfârșit, nu puteam s-o contactez.

- Este în Kiev? Se adăpostește cu familia ta?

- Da, a mers la un adăpost, se ascunde în subteran. Din fericire, nu a fost în clădirea care a fost bombardată azi-noapte.

- Clădirea despre care vorbim a fost distrusă. Ce s-a întâmplat?

- Când am vorbit ieri să vin în studio dimineață, nu-mi puteam imagina că la ora 3 AM, ora Londrei, aveam să aflu că locuința mea a fost bombardată. Acele imagini pe care toată lumea le-a văzut sunt de la casa mea. Oamenii au fost evacuați, s-au ascuns. Slavă Domnului, familia mea este bine și nu au fost victime.

- Olga, spune-ne ce vedem în imagini?

- Vedem pompieri care vin să ajute, vedem străzi din Kiev.

- Te referi chiar la această clădire?

- Da, în clădirea aceasta este casa mea.

Editor : A.A.