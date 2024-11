Panică într-un avion cu 170 de pasageri din cauza unei pene de motor. „S-a produs o bubuitură puternică. Am zburat mult timp în cerc”

Aterizare de urgență în Australia. Un avion cu 170 de pasageri la bord a fost nevoit să aterizeze din cauza unei pene de motor. Problema a apărut imediat ce a decolat de pe aeoroportul din Sydney, în timp ce avionul lua altitudine.

Avionul s-a întors din zbor și, după ce a zburat pentru scurt timp în cercuri, a aterizat, declanșând un incendiu, stins imediat de pompieri. Nimeni nu a fost rănit.

Aeronava afectată este un Boeing 737. Inginerii au făcut o inspecție preliminară și au confirmat o defecțiune la motor.

Deși pasagerii au auzit o bubuitură puternică, nu s-a produs nicio explozie, a precizat compania aeriană.

Mark Willacy - jurnalist ABC News Australia, pasager: Tocmai atingeam viteza de decolare. Roțile erau pe cale să se desprindă de asfalt, când s-a produs o bubuitură puternică și o zdruncinătură. După acel punct, avionul părea să se lupte pentru a lua altitudine. Am zburat mult timp în cerc, cel puțin așa ni s-a părut. Cred că am fost în aer aproximativ 30 de minute, iar când am aterizat în sfârșit, au fost aplauze, au fost aplauze. Toată lumea a fost grozavă, echipajul, pasagerii. Am un foarte mare sentiment de ușurare.

