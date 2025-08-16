Live TV

„Paria arată mai degrabă ca un partener”. Analiză Sky News a primirii călduroase de care s-a bucurat Putin în Alaska

Primire călduroasă din partea președintelui Trump a liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Primire călduroasă din partea președintelui Trump a liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Preşedintele american Donald Trump l-a întâmpinat vineri cu emoţie pe omologul său rus, Vladimir Putin, şi cu covorul roşu întins pe pista bazei aeriene Elmendorf-Richardson, situată la periferia oraşului Anchorage, din statul american Alaska, unde are loc mult aşteptata întâlnire bilaterală în care liderul de la Casa Albă speră să obţină un armistiţiu în Ucraina. În opinia corespondentului Sky News la fața locului, paria Putin arată mai degrabă ca un partener la sosirea în SUA. Putin a fost primit ca un egal, deși este un criminal de război, este concluzia autorului.

„Acesta este exact momentul pe care Vladimir Putin l-a așteptat cu nerăbdare.

Primit pe teritoriul SUA ca un egal pentru o întâlnire a marilor puteri.

Covorul roșu, strângerea de mână, parada aeriană – doar Coreea de Nord ar putea oferi unui criminal de război acuzat o astfel de primire.

Acest moment marchează sfârșitul izolării sale de Occident în cel mai spectaculos mod cu putință.

În loc de sancțiuni, Donald Trump l-a răsplătit pe președintele rus cu echivalentul unei vizite de stat.

Paria pare mai degrabă un partener” este analiza succintă, dar grăitoare, a corespondentului Sky News.

În limuzina lui Trump

Cei doi lideri au ieșit aproape simultan din aeronavele care au aterizat în Alaska și s-au întâlnit pe covorul roșu special pregătit pentru ei. Trump l-a aplaudat pe Putin înainte ca acesta să ajungă să-l salute, iar după ce și-au dat mâna, cei doi au plecat cordial spre mașină.

Președintele SUA și Vladimir Putin au plecat cu aceeași mașină de la baza militară americană din Alaska.

Summit-ul dintre Putin și Trump a început cu o discuție tete-a-tete în limuzina președintelui SUA.

Trump a aşteptat ca avionul Il-96 al lui Putin să sosească pe pistă, după ce a fost escortat de două avioane F-35, înainte de a-l întâmpina amabil la baza avionului, pentru care a fost aşezat un lung covor roşu. Preşedintele american l-a aplaudat în timp ce omologul său rus se îndrepta spre el.

Odată aflat pe pistă, avionul lui Putin a fost flancat de patru avioane F-22, în timp ce mai multe bombardiere strategice avansate B-2 se aflau în apropiere, în raza vizuală a preşedintelui rus, care este foarte conştient de rolul strategic al acestei baze în contracararea proiecţiei forţei ruse.

După salutul iniţial şi prima fotografie a întâlnirii, cei doi s-au urcat la bordul "Bestiei", vehiculul blindat al preşedintelui SUA, pentru a-şi începe agenda de lucru.

Când Trump a dorit ca dictatorul nord-coreean Kim Jong Un să-l însoțească în mașină în timpul întâlnirii lor din Singapore din 2018, consilierii l-au convins să renunțe la idee, amintește CNN.

Putin, care nu a mai vizitat SUA din 2015, când s-a întâlnit cu preşedintele american de la acea vreme, Barack Obama, devine primul lider rus care pune piciorul în statul Alaska, care a fost o colonie rusă timp de un secol, până în 1867, şi a jucat un rol cheie în contracararea sovieticilor în timpul Războiului Rece.

Față în față cu presa, pe care se face că nu o aude

Câțiva jurnaliști i-au adresat întrebări lui Vladimir Putin în timpul ceremoniei de întâmpinare din Alaska.

Este pentru prima dată după mult timp când președintele rus se află față în față cu atât de mulți jurnaliști independenți, care nu sunt controlați de Kremlin.

Munca presei rusești care îl însoțește de obicei pe președinte este foarte diferită de modul în care reporterii americani relatează evenimentele.

Întrebările neautorizate sau incomode nu sunt aproape niciodată adresate.

Vineri, reporterii au reușit deja să-i adreseze strigând întrebări lui Putin, precum „Când veți înceta să mai ucideți civili?” și „De ce ar trebui Trump să aibă încredere în cuvintele dvs.?”. Putin s-a făcut însă că nu-i aude.

Întrebările incomode ale jurnaliștilor au continuat și la debutul convorbirilor oficiale. Președintele rus a recidivat, din nou nu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor despre războiul din Ucraina. Putin a părut să aibă o expresie confuză în timp ce mai mulți jurnaliști îi strigau întrebări.

„Furie, supărare și dezgust”: reacția ucrainienilor la primirea cu covor roșu a lui Putin

Corespondentul Sky News a transmis din Kiev, în momentul în care începea summit-ul Trump-Putin.

El a evaluat reacția ucraineană la sosirea președintelui rus pe teritoriul american, spunând că ucrainienii sunt furioși din cauza primirii cu covor roșu oferite de echipa lui Trump.

El relatează că imaginea cu soldați americani îngenuncheați, desfășurând covorul roșu la treptele avionului lui Putin, a devenit virală în Ucraina.

„Rețelele sociale au fost cuprinse de furie, mânie și dezgust față de ceea ce văd.

Există diferite moduri de a întâmpina un lider mondial la un astfel de eveniment, iar Donald Trump a făcut tot posibilul pentru a-i oferi lui Putin o primire fastuoasă, ceea ce îi deranjează profund pe ucraineni”, a relatat corespondentul Sky News.

„El ocupă teritorii, distruge orașe întregi, ucide, violează, jefuiește, răpește, torturează și, ca rezultat, este întâmpinat cu covorul roșu”, i-a comentat un ucrainean.

Aliații SUA vor fi „neliniștiți” după primirea făcută lui Putin

„Lumea exterioară – Ucraina, aliații europeni – urmăresc aceste evenimente și își doresc un președinte american puternic. Cu siguranță, își doresc un punct de plecare neutru pentru discuții”, spune un alt corespondent al Sky News.

„Dar ceea ce au văzut acolo, imaginea pe care au avut-o, căldura afișată de Donald Trump, tot ceea ce spune imaginea despre dinamica puterii în această relație – nu va fi bine primit de cei care urmăresc evenimentele din Kiev și din alte părți.”

„Dacă cineva credea că acesta va fi un președinte american care va da lovitura, va stabili limite clare și va fi dur cu Vladimir Putin, va fi neliniștit de scenele la care tocmai am asistat”, este concluzia acestuia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

