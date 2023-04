PentagonLeaks: Rusia a pierdut de două ori mai mulți soldați pe front decât Ucraina

Documentele secrete ale Pentagonului scurse pe rețelele sociale arată că Rusia a pierdut de două ori mai mulți soldați pe front decât Ucraina, de la începutul războiului, potrivit Sky News.

Dacă informațiile sunt adevărate, un număr de 354.000 de militari ruși și ucraineni au fost uciși sau răniți de la debutul conflictului. Documentele citează Agenția de Informații pentru Apărare din SUA care estimează că numărul victimelor este de aproximativ 10 ori mai mare decât ceea ce au declarat până acum autoritățile de la Kiev sau Moscova.

Potrivit informațiilor scurse de la Pentagon, între 35.000 și 43.000 de soldați ruși au murit în război, cu un număr total de răniți cuprins între 154.000 și 180.000. Documentele arată că Ucraina a pierdut un număr de două ori mai mic de soldați pe câmpul de luptă. Între 15.500 și 17.500 de militari ucraineni ar fi fost uciși, în timp ce între 109.000 și 113.500 au fost răniți pe front.

În același timp, informațiile revelă că, în timp ce Rusia are superioritate numerică în unele zone, Ucraina are de aproape două ori mai multe tancuri pe câmpul de luptă și cu 500 de vehicule blindate de transport de trupe în plus față de inamici. De la debutul războiului, Rusia ar fi pierdut 2.048 de tancuri, în timp ce Ucraina a rămas fără 468 de tancuri, potrivit documentelor.

Scurgerea de informații ridică îndoieli cu privire la capacitatea Washingtonului de a-și păstra secretele

Scurgerea de informații are potențialul de a provoca daune reale efortului de război al Ucrainei, expunând agențiile ruse despre care Statele Unite știu cele mai multe lucruri și oferind astfel Moscovei o potențială oportunitate de a elimina acele surse de informații.

Actuali și foști oficiali din domeniul informațiilor le-au declarat jurnaliștilor de la New York Times că este prea devreme pentru a cunoaște amploarea daunelor, dar dacă Rusia este capabilă să determine modul în care Statele Unite colectează informațiile și taie acest flux, acest lucru ar putea avea un efect direct pe câmpul de luptă din Ucraina. Scurgerea de documente a complicat deja relațiile SUA cu țările aliate și a ridicat îndoieli cu privire la capacitatea Washingtonului de a-și păstra secretele.

Analiştii spun că dimensiunea scurgerii de documente este probabil de aproximativ 100 de pagini. Reporterii de la The New York Times au revizuit mai mult de 50 dintre aceste pagini. Documentele au apărut online sub forma unor fotografii făcute în grabă ale unor bucăți de hârtie așezate deasupra a ceea ce pare a fi o revistă de vânătoare. Foștii oficiali care au analizat documentele spun că cel mai probabil documentele au fost prezentate în cadrul unui briefing clasificat, apoi acestea au fost luate, băgate pus într-un buzunar, iar apoi scoase pentru a fi fotografiate.

Oficiali americani de rang înalt au declarat că o anchetă, lansată vineri de Biroul Federal de Investigaţii, va încerca să acţioneze rapid pentru a determina sursa scurgerii de informaţii. Oficialii au recunoscut că documentele par a fi autentice şi sunt în general note operaţionale compilate de Statul Major al Pentagonului, folosind rapoarte ale comunităţii guvernamentale de informaţii, dar că cel puţin unul dintre ele a fost modificat ulterior faţă de forma originală.

Editor : C.L.B.