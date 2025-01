Peste un milion de persoane au fost strămutate în Haiti, de trei ori mai mult față de acum un an. Care este motivul

Peste un milion de persoane sunt strămutate în Haiti din cauza violenţelor bandelor infracţionale, în creştere de trei ori faţă de acum un an, a anunţat marţi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM).



„În decembrie 2023, am înregistrat circa 315.000 de persoane strămutate din cauza violenţei. Un an mai târziu, acest număr s-a triplat, depăşind un milion de persoane strămutate din cauza violenţei bandelor în Haiti. Datele sunt cu adevărat îngrijorătoare'', a declarat un purtător de cuvânt al OIM, Kennedy Okoth Omondi, într-o conferinţă de presă, transmite AFP, potrivit Agerpres.



Majoritatea persoanelor au fost strămutate de mai multe ori.



„Haiti are acum nevoie de un ajutor umanitar consecvent pentru a salva şi a proteja vieţile. Trebuie să lucrăm împreună pentru a combate cauzele profunde ale violenţei şi instabilităţii care au dus la atât de multe decese şi pagube'', a declarat directoarea generală a OIM, Amy Pope.



Doar în capitala Port-au-Price, numărul persoanelor strămutate a sporit cu 87% anul trecut faţă de 2023, „situaţia fiind agravată de violenţa continuă a bandelor, de prăbuşirea serviciilor esenţiale - în special serviciile de sănătate - şi de înrăutăţirea insecurităţii alimentare'', a adăugat OIM.



Majoritatea haitienilor strămutaţi se bazează pe comunităţile gazdă care sunt deja depăşite de situaţie, mai ales cunoştinţe, prieteni şi familii, pentru a găsi un adăpost.



Haiti, deja ţara cea mai săracă din regiune, se confruntă de multă vreme cu violenţe dintre bandele criminale, însă în a doua jumătate a anului trecut acestea s-au înmulţit şi au agravat şi mai mult criza umanitară. Aceste bande sunt acuzate de numeroase crime, violuri, jafuri şi răpiri în scopul obţinerii unor răscumpărări.

