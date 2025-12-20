Live TV

Platforma petrolieră a Lukoil din Marea Caspică, atacată din nou cu drone de Ucraina

Data publicării:
platforma petroliera gaze
Foto: Shutterstock. Imagine cu caracter ilustrativ

Drone ucrainene au efectuat vineri un nou atac asupra unei platforme petroliere ruse aparţinând grupului Lukoil, în Marea Caspică, precum şi a unei nave militare de patrulare aflată în apropierea instalaţiei, în contextul intensificării atacurilor Kievului asupra infrastructurii energetice a Rusiei, transmite Reuters.

Potrivit Statului Major al armatei ucrainene, atacul a avut loc vineri şi a vizat o platformă de foraj din cadrul zăcământului petrolier Filanovski. Aceasta ar fi suferit avarii în urma loviturii.

Platforma respectivă a mai fost atacată cu drone de cel puţin două ori în luna decembrie, însă acesta este primul atac din Marea Caspică recunoscut oficial de armata ucraineană, notează News.ro.

Reuters nu a putut confirma independent informaţiile, iar Lukoil nu a fost disponibilă imediat pentru comentarii.

Tot vineri, drone cu rază lungă de acţiune, operate de Centrul Special de Operaţiuni SBU Alpha, au lovit o plaformă situată în câmpul petrolifer şi gazifer Korşaghin din Marea Caspică, exploata de către Lukoil-Nizhnevolzhskneft, a declarat sub protecţia anonimatului o sursă din SBU The Kyiv Independent.

Autorităţile de la Kiev susţin că infrastructura petrolieră rusă reprezintă o ţintă legitimă, întrucât veniturile obţinute din exporturile de energie constituie principala sursă de finanţare pentru războiul declanşat de Moscova în urmă cu aproape patru ani împotriva Ucrainei.

Statul Major ucrainean a mai precizat că, în cadrul aceluiaşi atac, a fost vizată şi o navă militară de patrulare, iar evaluarea pagubelor este încă în curs.

De-a lungul anilor 2024 şi 2025, Ucraina a atacat în mod repetat rafinării de petrol din Rusia, însă în ultimele săptămâni şi-a extins vizibil campania, revendicând inclusiv atacuri cu drone maritime asupra unor tancuri petroliere din aşa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, în Marea Neagră şi Marea Mediterană.

Editor : B.E.

