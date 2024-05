Povestea studentului ucrainean care a reușit să plece din Moscova după trei arestări. Pentru el ar fi intervenit fiica lui Putin

Până de curând, cetățeanul ucrainean Serhiy Hulko era un student la medicină cu rezultate remarcabile la cea mai bună universitate din Rusia. Viața lui s-a schimbat după ce a fost denunțat de colegi pentru postările lui contra războiului, puse pe Instagram. În luna mai, după ce a executat trei pedepse cu închisoare, Hulko s-a retras de la universitate, exact înainte de licență, și a reușit să părăsească Rusia. Potrivit surselor site-ului Meduza, este posibil ca tânărul să fie scăpat datorită intervenției fiicei lui Vladimir Putin, Mariei Vorontsova, care este adjunctul decanului la facultatea de medicină. Jurnaliștii Meduza au vorbit cu Hulko despre anchete, plecarea sa și de ce a rămas atât de mult în Rusia.

Serhiy Hulko s-a mutat din Odesa în Rusia în 2016, când s-a înscris la facultatea de medicină a Universității de Stat din Moscova. Deși războiul din Donbas începuse încă din 2014, el a spus nu a fost discriminat sau hărțuit în primii ani de facultate. „[Studenții din Ucraina] erau bine tratați, în general. Doar la înscriere m-au întrebat: Ești sigur că ești student străin? Este Ucraina cu adevărat o țară străină?”.

Când Rusia a invadat Ucraina în 2022, Hulko tocmai se întorsese la Moscova din Ucraina, unde o ajutase pe bunica lui care era bolnavă de cancer. În 24 februarie, sora lui l-a sunat dis-de-dimineață și i-a spus ce s-a întâmplat. „Am fost uimit, puțin spus”, a declarat el. A început să posteze pe Instagram mesaje contra invaziei. Nu erau împotriva rușilor obișnuiți, ci împotriva autorităților ruse.

„Am fost foarte supărat și am scris că nu am vrut niciodată războiul lui (al lui Putin – n.r.). […] La acea vreme, credeam că viața în Rusia se va opri, că oamenii vor ieși în stradă și [războiul] se va termina, așa că scriam destul de activ [pe rețelele sociale]. De exemplu, am postat un link către fundația Come Back Alive, care strângea bani atât pentru ajutor militar, cât și pentru ajutor umanitar la începutul războiului”, a povestit el.

Între timp, în ciuda riscurilor cu care s-a confruntat ca cetățean ucrainean în Rusia, Hulko a decis să rămână la Moscova. „A fost o decizie foarte grea, dar am vrut să-mi iau licența. „Am vrut să-mi câștig diploma, să am o educație bună și să devin medic”, și-a motivat el decizia.

Când nu era la cursuri, Hulko își petrecea timpul ca voluntar în spital sau participa la concursuri pe teme medicale.

Timp de aproape doi ani, a reușit să evite orice problemă cu autoritățile ruse. Însă, în martie 2024, a primit un mesaj de la o cunoștință care îl avertiza că unii dintre colegii săi i-au făcut capturi de ecran cu postările împotriva războiului și voiau să îl denunțe. „Probabil că ar fi trebuit să plec din Rusia atunci, dar se apropia licența și am decis să rămân”, a declarat tânărul.

În 3 aprilie, când se întorcea de la spital, Hulko a observat o mașină de poliție în fața căminului unde locuia. Când s-a apropiat, un ofițer a coborât și i-a cerut actele. „[Când mi-a văzut pașaportul ucrainean] a spus: Trebuie să vii cu noi”, a povestit Hulko. La secție îl așteptau trei anchetatori, care le-au spus ofițerilor de serviciu: „Dați-ne o cameră separată unde să putem vorbi cu el”. Ofițerii au spus: Bine, dar asigurați-vă că faceți curat de data aceasta. Am început să mă tem”, a spus tânărul. El a cerut un avocat, dar a fost refuzat. Anchetatorii i-au arătat capturi foto cu postările lui împotriva războiului și i-au cerut să scrie o declarație în care să recunoască fapta.

„Am scris că am făcut acele postări în care cer oamenilor să doneze către un fond de ajutor din Ucraina în urmă cu doi ani. Mi-au căutat informații în telefon și prin toate tranzacțiile financiare, dar nu au găsit nimic”, a povestit el.

În dimineața următoare, Hulko a fost dus la o instanță districtuală, unde a fost acuzat că a opus reținerii. Judecătorul l-a condamnat la 10 zile de închisoare. În ziua eliberării, a fost ridicat de poliție imediat la ieșirea din închisoare. Pentru că era weekend, ofițerii l-au adus într-o celulă de la secție, unde a stat două nopți. Luni, a fost adus înapoi în instanță, unde a fost condamnat la încă 12 zile de închisoare pentru o postare din 2023 pe rețelele sociale în care scrisese mesajul: „Glorie Ucrainei!”. După cele 12 zile, a fost din nou așteptat de poliție și dus la o altă secție. „În dimineața de 26 aprilie, am fost dus la Judecătoria Tver și condamnat la încă 12 zile pentru o poveste pe Instagram după ce rușii au bombardat odesa și au ucis o familie, inclusiv un bebeluș de o lună. După aceste 12 zile, am fost dus la centrul de deportare”, a mai spus el.

Surse au declarat pentru Meduza că, după prima arestare a lui Hulko, unii dintre prietenii săi i-au cerut ajutor fiicei lui Putin, Mariei Vorontsova, adjunctul decanului facultății unde studia. Întrebat despre acest lucru, Hulko a răspuns: „Sincer vorbind, cred că pur și simplu nu a avut probe ca să acuze. Tot ce aveau erau capturi de ecran; nu au avut acțiuni concrete ale mele. Sunt cetățean al unei alte țări, așa că este puțin probabil să mă acuze de trădare. Dar recunosc că am avut mare noroc. Acum sunt într-un loc sigur”, a povestit ucraineanul.

Deși se simte norocos că a scăpat de urmărirea penală în Rusia, Hulko regretă că nu și-a putut obține diploma. „Am fost de departe cel mai bun din anul meu – am petrecut mult timp în spitale și chiar am făcut operații. Este greu să pierzi toate acestea”, spune el.

El a povestit că în timpul șederii în Rusia, îi era greu să se împartă, psihologic vorbind, între studii și frustrarea pentru războiul din țara lui. „Nu știu cum să explic, dar pentru mine este important să devin medic, iar educația la MSU este cu adevărat minunată. Profesorii aveau opinii diverse cu privire la război, dar majoritatea dintre ei sunt „oameni cumsecade și înțeleg totul”, a povestit el.

Ucraineanul a adăugat că, în general, nu consideră că toți rușii sunt răi. „Când am avut probleme, un număr incredibil de mare de oameni m-au ajutat: prietenii mei, susținătorii drepturilor omului și chiar oameni care nu mă cunoșteau”, a mai spus el.

Editor : G.M.