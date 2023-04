Presa canadiană: Omul de afaceri Tinel Timu a fost împușcat mortal în plină stradă, în Montreal

Omul de afaceri Tinel Timu, stabilit în Canada, a fost asasinat în plină stradă, joi dimineață, într-o suburbie a orașului Montreal, relatează Journal de Montreal. Dezvoltatorul fusese arestat în septembrie anul trecut pentru corupție. Deoarece cazul ar putea fi legat de crima organizată, poliția din Qebec se va ocupa de anchetă, scrie La Presse.

Timu, în vârstă de 61 de ani, a fost ucis cu mai multe gloanțe, în fața unei case din Laval, o suburbie a metropolei canadiene, în apropiere de o proprietate înregistrată pe numele companiei deținute de soția lui.

Au fost trase cel puțin 5 focuri de armă, potrivit poliției.

„La scurt timp după ora 7.00 a.m., un apel la 911 a anunțat împușcăturile. Când polițiștii au ajuns la fața locului, au găsit victima întinsă la pământ pe stradă, lovită de un glonț. Polițiștii au început manevre de resuscitare. Victima a fost transportată la spital, unde a fost confirmat confirmat decesul”, a spus Stéphanie Beshara, de la Poliția din Laval.

Criminalul a reușit să fugă, iar polițiștii încă îl caută.

„Eram în baie când am auzit împușcăturile. Am auzit cel puțin patru. M-am repezit la fereastră să văd ce se întâmplă și am văzut o mașină plecând în trombă”, a spus un vecin.

Tinel Timu a fost arestat în septembrie 2022, împreună cu alte două persoane, inclusiv un oficial din primăria Montreal, într-un caz de corupție.

Omul de afaceri a fost acuzat că „a încercat să mituiască angajați ai administrației municipale din Montreal pentru a obține avantaje necuvenite”.

Editor : M.B.