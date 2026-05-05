Live TV

Preşedinta Bulgariei a anunțat că Rumen Radev va forma noul guvern de la Sofia

Data publicării:
Președintele Bulgariei, Rumen Radev
Rumen Radev. Foto: Profimedia Images

Preşedinta Bulgariei, Iliana Iotova, a anunţat marţi că va încredinţa mandatul de formare a unui nou guvern partidului Bulgaria Progresistă, formaţiunea fostului preşedinte Rumen Radev, care a câştigat detaşat alegerile parlamentare anticipate luna trecută.

"Voi încredinţa mandatul de a forma un guvern pe 7 mai", a declarat preşedinta Iotova, adăugând că a primit asigurări că partidul lui Radev va fi pregătit cu o propunere concretă de cabinet, astfel încât parlamentul să confirme noul guvern pe 8 mai, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Formaţiunea Bulgaria Progresistă, partidul creat recent de Radev şi care, contrar numelui său, este unul mai degrabă naţionalist şi eurosceptic, a obţinut 44,6% din voturi şi 130 din cele 240 de mandate parlamentare la alegerile anticipate din 19 aprilie, prin urmare poate guverna fără un partener de coaliţie, punând astfel capăt unei perioade de instabilitate politică ce a dus la desfăşurarea a opt alegeri parlamentare în cinci ani.

Partidul Bulgaria Progresistă a anunţat deja că Radev va fi candidatul său pentru funcţia de prim-ministru. Succesul său electoral a fost un vot de protest împotriva corupţiei elitelor şi a inflaţiei, precum şi o sancţiune a partidelor tradiţionale care au ţinut Bulgaria într-o criză perpetuă din anul 2021.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari, Guvernul Bolojan a fost demis...
Screenshot 2025-12-13 232740
2
Nicușor Dan, întrebat dacă îl nominalizează pe Călin Georgescu pentru funcția de premier...
camioane autostrada
3
„Am intrat în camera ilegalităților”. Radu Miruță spune că a descoperit mii de camioane...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
4
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai susțin demersul. PSD...
"Telenovela" Kylian Mbappe - Real Madrid s-a terminat
Digi Sport
"Telenovela" Kylian Mbappe - Real Madrid s-a terminat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
mircea abrudean
Mircea Abrudean, după decizia PNL de a intra în opoziție: „Nu vom gira decizii iresponsabile”
Vicepremierul Oana Gheorghiu.
Oana Gheorghiu: „Alături de Ilie Bolojan, am aprins, în sfârșit, lumina”. Mesaj după căderea Guvernului
calin georgescu si george simion la vot
George Simion, despre varianta Călin Georgescu premier: „Dacă vom avea ocazia și ține de noi, da”
tanczos barna
Tanczos Barna: Vor fi necesare săptămâni, poate luni, pentru a coagula o majoritate parlamentară şi a desemna un premier
judecator care confirmă sentinta prin lovirea cu ciocanul
Curtea de Apel București obligă Guvernul să plătească restanțele salariale ale magistraților, cu penalități de 1% pe zi de întârziere
Recomandările redacţiei
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_38_INQUAM_Photos_George_Calin
PNL trece în opoziție. Liberalii au votat propunerea lui Bolojan. „A...
ilie bolojan parlament
Surse: Mesajul lui Bolojan către liberali, după moțiune. „Să îi...
Nicușor Dan.
„Invit la calm.” Nicușor Dan a anunțat că începe consultări informale...
George Simion
George Simion: „Ne putem asuma o guvernare atâta timp cât AUR este...
Ultimele știri
Secretarul american de Stat Marco Rubio anunță că „faza ofensivă a războiului” din Iran s-a încheiat. Care e noua etapă
Atacul cu mașina în Leipzig: bărbatul acuzat că a ucis doi oameni și rănit alte șase persoane, trimis la un spital psihiatric
Arsenal Londra, prima finalistă a UEFA Champions League
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă romantică din 5 mai 2026. Dragostea apare când se așteaptă mai puțin, iar...
Cancan
Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe...
Fanatik.ro
Arsenal și Atletico Madrid au fost desființate în direct: „Voiam să sun la UEFA să le scoată de pe teren!”
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
După 20 de ani! Ce s-a întâmplat ultima dată când Arsenal a jucat finala Champions League. „Tunarii” au fost...
Adevărul
AUR cere funcția de premier pentru a intra la guvernare. George Simion: „Nu vrem să fim idioți utili”
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Și-a întâlnit iubirea vieții, apoi a ajuns în scaun rulant: "Mi-a fost teamă că nimeni nu mă va mai vrea"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Caz neverosimil în Europa! Și-au dat antrenorul afară a cincea oară, după 0-1 cu ultimul loc
Pro FM
Connect-R, declarații rare despre viața personală, la opt ani de la divorțul de Misha: „Recunosc, sunt și o...
Film Now
Zoe Kravitz, eleganță „gotică” la Met Gala. Rochie neagră din dantelă, cu transparențe și decolteu larg, i-a...
Adevarul
Tudor Chirilă, reacție dură după votarea moțiunii: „Primul pesedist al țării, Nicușor Dan, are o mare parte...
Newsweek
Efectul căderii guvernului: Indexarea pensiilor nu se dă nici în 2027. Pensionarii mai pierd 400 lei la pensie
Digi FM
Cum s-a schimbat viața actorilor din „The Big Bang Theory”. Vedeta care este om de știință și în realitate
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
9 schimbări mici care îți pot prelungi viața, potrivit experților în longevitate
Digi Animal World
5 fructe sigure pentru câini recomandate de un veterinar. Gustări sănătoase pe care le poți da zilnic
Film Now
Jason Statham și logodnica sa au plătit aproape 30 de milioane de euro pe „casa visurilor”. Detalii despre...
UTV
Dorian Popa și Andreea au făcut publice imaginile de la biserică. Jurământul miresei ar fi fost inspirat...