Președintele Nigeriei, Bola Tinubu, a căzut miercuri în timpul unei ceremonii oficiale organizate cu prilejul aniversării „a 25 de ani de democrație”. Tinubu, în vârstă de 72 de ani, a căzut în timp ce se urca pe scara exterioară a unui vehicul special cu care urma să treacă în revistă mulțimea adunată în piața centrală din capitala Abuja, informează BBC.

Din imaginile publicate pe rețelele sociale se observă cum Tinubu s-a împiedicat în timp ce urca în mașină și a căzut pe platforma improvizată în spatele cabinei. Mai multe persoane din anturajul său au sărit să-l ajute pentru a se ridica apoi în picioare.

„A continuat imediat să-și desfășoare activitatea. Nicio problemă”, a declarat unul din consilierii săi prezidențiali într-o postare pe X/Twitter.

Principalul său rival politic, Atiku Abubakar, și-a exprimat compasiunea față de ce i s-a întâmplat lui Tinubu.

„Sincer îl compătimesc pe președintele Bola Tinubu în legătură cu acest incident nefericit petrecut în timpul paradei organizate de Ziua Democrației. Sper că este în regulă și nu i s-a întîmplat nimic”, a spus fostul spus fostul său contracandidat la alegerile prezidențiale de anul trecut.

Alți comentatori de pe X nu s-au abținut să nu compare scena cu altă întâmplare similară petrecută în urmă cu trei ani, când Joe Biden s-a împiedicat pe scara avionului prezidențial US Air Force One.

„Vladimir Putin a căzut pe scara avionului în 2022! Joe Biden a căzut în timp ce urca pe scara avionului. Președintele Bola Tinubu a căzut în timp ce se urca în spatele camionetei. Marii președinți cad, dar măreția lor stă în abilitatea lor de a se ridica”, a mai spus un comentator pe X.

Bola Tinubu s-a remarcat încă din prima sa zi de mandat prezidențial: o simplă propoziție rostită de acesta chiar în timpul discursului său inaugural, a provocat haos în Nigeria. Astfel, Bola Tinubu a anunțat brusc, fără să se aștepte nimeni, decizia de eliminare a subvenției la carburanți, o măsură practicată în Nigeria din anii 1970.

După ce a depus luni jurământul în funcția de președinte, Bola Tinubu și-a luat ochii de pe telempropterul pe care rula discursul oficial și a spus publicului prezent: „Dispare subvenția la benzină”. După doar câteva ore, sute de oameni au luat cu asalt benzinăriile din oraș - pe jos, cu canistre în mâini sau la volanul propriilor mașini - și s-au format cozi uriașe la pompe.





