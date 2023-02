Primarul din Toronto a demisionat după ce presa a dezvăluit relația amoroasă cu o angajată mult mai tânără

Primarul Toronto a demisionat în mod neașteptat vineri seara, după ce a recunoscut că are o relație cu un membru al personalului. John Tory, în vârstă de 68 de ani, a făcut anunțul la o conferință de presă la câteva ore după ce a primit întrebări de la publicația The Toronto Star, prin care era dezvăluită relația acestuia cu o femeie despre care jurnaliștii susțin că a fost angajată a biroului său, scrie The New York Times.

Relația a început în timpul pandemiei și „s-a încheiat prin consimțământul reciproc la începutul acestui an”, a spus domnul Tory, numind episodul „o eroare gravă de judecată”.

„A venit într-un moment în care Barb, soția mea de peste 40 de ani, și eu am îndurat multe perioade lungi de distanță în timp ce mi-am îndeplinit responsabilitățile în timpul pandemiei”, a spus el.

Michael Thompson, fostul viceprimar, un post în mare parte ceremonial, a demisionat în toamna trecută, după ce s-a confruntat cu acuzații de agresiune sexuală.

John Tory a fost ales în 2014 ca primar al Toronto, cel mai mare oraș al Canadei.

„Regret profund că am fost nevoit să mă retrag de la o slujbă pe care o iubesc într-un oraș pe care îl iubesc și mai mult”, a spus el. „Îmi pare profund rău și îmi cer scuze fără rezerve oamenilor din Toronto”, a declarat John Tory.

Tory nu l-a identificat pe membrul personalului, dar The Star, citând surse anonime, a spus că femeia era un consilier al primarului în vârstă de 31 de ani, scrie și Reuters.

