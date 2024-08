Putin avea o influență „aproape hipnotică” asupra lui Trump. Cum a profitat președintele rus de „ego-ul și nesiguranța” americanului

În noua sa carte de memorii, HR McMaster, fost consilier pentru securitate națională în timpul Administrației Trump, susține că președintele rus a avut o influență „aproape hipnotică” asupra președintelui american, pe care l-a manipulat folosindu-se de „ego-ul și nesiguranța” acestuia, relatează The Guardian.

Vladimir Putin a exploatat „ego-ul și nesiguranța” lui Donald Trump pentru a exercita o influență „aproape hipnotică” asupra fostului președinte american, care a refuzat să accepte orice evaluare negativă a liderului rus autocrat din partea propriului său personal. În cele din urmă, Trump și-a concediat consilierul pentru securitate națională, pe HR McMaster, din această cauză.

Aceste detalii despre relația dintre cei doi apar în cartea lui McMaster „At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House”, publicată de HarperCollins și care va apărea pe 27 august. The Guardian a obținut o copie din acest volum și ne prezintă câteva informații.



Cazul ofițerului de informații rus otrăvit la Londra

„După mai mult de un an în această funcție, nu pot să înțeleg influența lui Putin asupra lui Trump”, își amintește McMaster în cartea de memorii, care acoperă cele 457 de zile turbulente (din februarie 2017 până când a fost efectiv concediat prin tweet în aprilie 2018).

Comentariul a venit în urma otrăvirii în Regatul Unit de către agenții lui Putin a lui Serghei Skripal, un fost ofițer de informații rus, și a fiicei sale, în martie 2018.

În timp ce alți lideri occidentali începeau să formuleze un răspuns ferm la tentativa de asasinat, spune McMaster, Trump stătea la Casa Albă citind un articol din New York Post cu titlul: „Putin îl laudă pe Trump, criticând politica americană”. Donald Trump, potrivit cărții, a scris o notă de apreciere pe manșeta ziarului cu un creion negru și i-a cerut lui McMaster „să îi trimită lui Putin tăietura”.

„Eram sigur că Putin va folosi decupajul adnotat al lui Trump pentru a-l face de râs și a oferi acoperire pentru atac”, scrie McMaster.

El a declarat că a înmânat nota biroului secretarului de personal de la Casa Albă, care se ocupă de comunicațiile din Biroul Oval.

„Mai târziu, pe măsură ce s-au acumulat dovezi că Kremlinul și, foarte probabil, Putin însuși au ordonat atacul cu agent neurotoxic asupra lui Skripal, le-am spus să nu o trimită”.

În realitate, spune McMaster, aparenta fățărnicie a lui Putin față de Trump a fost un efort calculat al liderului rus de a-l exploata pe președinte și de a crea o prăpastie între acesta și consilierii săi din Washington DC, care îndeamna ca SUA să adopte o poziție mai dură față de Kremlin.

„Putin un fost exponent KGB nemilos, s-a jucat cu ego-ul și nesiguranța lui Trump prin lingușire”, scrie McMaster în cartea sa.



Putin despre Trump: o persoană remarcabilă

„Putin îl descrisese pe Trump drept „o persoană remarcabilă, talentată, fără nicio îndoială”, iar Trump își dezvăluise vulnerabilitatea în fața acestei abordări, afinitatea sa pentru oamenii puternici și convingerea că doar el poate stabili o relație bună cu Putin.

„La fel ca predecesorii săi George W Bush și Barack Obama, Trump a fost prea încrezător în capacitatea sa de a îmbunătăți relațiile cu dictatorul de la Kremlin. Majoritatea experților în politică externă de la Washington au pledat pentru o abordare dură față de Kremlin, ănsă acest lucru nu a părut decât să îl determine pe președinte să adopte o abordare opusă”.



McMaster descrie modul în care Trump a devenit obsedat de raportul Mueller privind amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016, până la punctul în care „discuțiile despre Putin și Rusia erau dificil de purtat”.

El spune că Trump „a legat toate subiectele care implicau Rusia” de raport și de acuzațiile democraților și ale altor adversari potrivit cărora campania sa, și Trump personal, ar fi colaborat cu „campania de dezinformare a Rusiei” pentru a influența alegerile.

Deși consilierul special Mueller nu a găsit nicio dovadă a unei conspirații criminale, el a constatat multiple incidente în care campania Trump a încercat să ascundă contactele sale cu agenți ruși și că Trump însuși a încercat să interfereze cu ancheta sau să o blocheze.

Când McMaster a observat la o conferință de securitate în februarie 2018 la Munchen că Mueller a pus sub acuzare mai mult de o duzină de agenți ruși pentru interferență electorală, Trump a scris pe Twitter un răspuns ironic că generalul „nu a reușit” să sublinieze că rezultatul alegerilor nu a fost schimbat sau afectat de eforturile rusești.

Acesta a fost unul dintre numeroasele reproșuri din partea lui Trump care au semnificat o relație din ce în ce mai fracturată cu McMaster, aproape toate cu privire la Rusia, care a dus finalmente la demiterea sa abia o lună mai târziu.

„În privința lui Putin și a Rusiei, am înotat împotriva curentului încă de la început”, scrie McMaster, al cărui succesor în funcția de consilier pe probleme de securitate națională, John Bolton, a sfârșit, de asemenea, prin a se certa cu președintele și a devenit unul dintre numeroșii foști oficiali ai administrației care au condamnat eforturile de realegere ale lui Trump.



Putin, cel mai bun mincinos din lume

McMaster își amintește de un alt episod în care a fost criticat de Trump, la un summit din iulie 2017 de la Hamburg, Germania, care a devenit celebru pentru ceea ce Guardian a descris la acea vreme drept o „prietenie în devenire” între liderii american și rus, care au petrecut ore în șir în conversații private.

„Mesajul meu de bază în timpul întâlnirii finale de pregătire de la centrul de convenții Hamburg Messe a fost „nu fi un fraier””, scrie McMaster, menționând că i-a spus președintelui că Putin nu voia altceva decât ca SUA să abandoneze Ucraina și să retragă forțele americane din Siria și Afganistan. Ceea ce Trump a ordonat ulterior.

„I-am explicat lui Trump cum Putin i-a păcălit pe Bush și Obama. “Domnule președinte, el este cel mai bun mincinos din lume”. I-am sugerat că Putin era încrezător că îl poate „păcăli” pe Trump și obține ceea ce dorea, reducerea sancțiunilor și retragerea SUA din Siria și Afganistan pe bani puțini, manipulându-l pe Trump cu promisiuni ambigue privind o „relație mai bună”. El i-ar fi oferit cooperare în materie de combatere a terorismului, securitate cibernetică și control al armelor.

În ciuda relației tensionate cu Trump, relatată în cartea sa, și a criticilor la adresa fostului președinte, McMaster nu s-a alăturat niciodată celorlalți foști oficiali ai administrației dornici să îl acuze după ce acesta a părăsit funcția.

McMaster insistă că a rămas apolitic în timpul serviciului său, având în vedere doar interesele SUA, și a scris cartea pentru „a explica ce s-a întâmplat cu adevărat”.

El își amintește cum membrii familiei i s-au alăturat în biroul său în ultima sa zi, în aprilie 2018, iar vicepreședintele de atunci, Mike Pence, a venit să îi roage pe toți să pășească pentru scurt timp în Biroul Oval.

„Trump a fost amabil”, scrie McMaster.

„[El] a arătat cu degetul spre cele patru nepoate ale mele: 'Unchiul vostru este un tip grozav, foarte dur, și a făcut o treabă fantastică pentru mine. Asigurați-vă că scrie doar lucruri frumoase despre mine'”.

Cine este HR McMaster

Herbert Raymond McMaster (n. 24 iulie 1962) este un general-locotenent în retragere din armata Statelor Unite, care a îndeplinit funcția de al 25-lea consilier pentru securitate națională al Statelor Unite în perioada 2017-2018. De asemenea, este cunoscut pentru rolul său în Războiul din Golf, Operațiunea Enduring Freedom și Operațiunea Iraqi Freedom.

Născut în Philadelphia, McMaster a absolvit Academia Militară a Statelor Unite în 1984 și a obținut un doctorat în istorie americană de la Universitatea din Carolina de Nord din Chapel Hill în 1996. Teza sa de doctorat a criticat strategia și conducerea militară americană în timpul Războiului din Vietnam și a servit drept bază pentru cartea sa Dereliction of Duty, un NYT Bestseller și este citită pe scară largă în armata Statelor Unite.

În februarie 2017, McMaster i-a succedat lui Michael Flynn în funcția de consilier pentru securitate națională al președintelui Donald Trump. El a rămas în serviciul activ ca general-locotenent în timp ce era consilier pentru securitate națională și s-a pensionat în mai 2018. McMaster a demisionat din funcția de consilier pentru securitate națională la 22 martie 2018, începând cu 9 aprilie și a acceptat o numire academică la Hoover Institution, Universitatea Stanford, în 2018.

