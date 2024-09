Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi că o susţine pe candidata democrată Kamala Harris, actuala vice-preşedintă a SUA, în alegerile prezidenţiale americane din noiembrie, la o zi după acuzaţii de ingerinţe electorale formulate de Washington şi respinse de Moscova, informează AFP preluată de Agerpres.

Preşedintele american Joe Biden „a recomandat alegătorilor săi să o susţină pe dna Harris, prin urmare şi noi o vom susţine”, a spus Vladimir Putin în timpul Forumului Economic de la Vladivostok.

„În al doilea rând, ea are un râs atât de expresiv şi molipsitor, încât aceasta arată că ea se simte bine”, a adăugat Putin. Dă impresia că are „totul sub control”, a mai afirmat președintele Federației Ruse.

Preşedintele rus a estimat că Donald Trump, candidatul republican şi fost locatar al Casei Albe din 2017 şi 2021, impusese „mai multe sancţiuni împotriva Rusiei decât orice alt preşedinte” înaintea lui. Kamala Harris „poate că se va abţine să facă astfel de lucruri”, a declarat Vladimir Putin.

Rusia a fost acuzată că desfăşurase operaţiuni de influenţă, în special pe reţelele sociale, în timpul alegerilor prezidenţiale din 2016 din SUA în favoarea lui Donald Trump, care câştigase scrutinul.

Miercuri, autorităţile americane au luat o serie de măsuri, printre care sancţiuni şi urmăriri penale împotriva unor responsabili ai media ruse RT, responsabilă, potrivit SUA, de tentative de ingerinţă în alegerile din noiembrie 2024 pe care autorităţile americane le impută Rusiei.

Purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse Maria Zaharova a declarat joi că măsurile luate împotriva RT fac parte dintr-o „campanie de informare (...) care a fost pregătită de multă vreme şi care este necesară odată cu apropierea ultimei faze a ciclului electoral” în SUA.

Zaharova a afirmat că Moscova pregăteşte „fără îndoială” un răspuns la aceste noi sancţiuni.

Autorităţile americane nu au precizat ce tabără - democrată sau republicană - are de profitat de pe urma acestor ingerinţe.

Ministrul american al justiţiei Merrick Garland s-a limitat să spună că, potrivit analizei serviciilor de informaţii, „preferinţele Rusiei nu s-au schimbat în raport cu ultimele alegeri”, părând să indice că Moscova îl susţine pe Trump.

Înainte de retragerea lui Joe Biden din cursa pentru Casa Albă în favoarea Kamalei Harris, Putin afirmase că îl preferă pe actualul locatar al Casei Albe lui Donald Trump.

Fostul preşedinte american este acuzat de detractorii săi democraţi că este un admirator al lui Vladimir Putin.

Editor : Ana Petrescu