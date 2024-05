Reacția Moscovei după apelul șefului NATO ca aliații să lase Ucraina să atace ţinte din Rusia cu arme din Occident: "Disperare, agonie"

„Discuțiile oficialilor americani despre necesitatea de a permite Kievului să lovească ținte pe teritoriul Rusiei reflectă disperarea Occidentului și arată ca o agonie”, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov. Declarațiile lui vin la o zi după ce șeful NATO le-a cerut aliaţilor să dea voie Ucrainei să atace ținte din Rusia cu armament primit din Occident.

„După cum am înțeles, aceste discuții reflectă, într-un anumit sens, lipsa de speranță și conștientizarea faptului că, prin mijloacele oneste obișnuite, care sunt aplicate în dreptul internațional chiar și în timpul ostilităților, (ei – occidentalii, n.r.) nu își vor atinge scopul”, a mai spus Lavrov, scrie TASS.

Lavrov a subliniat că Statele Unite și-au stabilit un obiectiv din a împiedica consolidarea Rusiei. Potrivit acestuia, politicienii americani vorbesc serios despre „decolonizarea” sau „dezmembrarea” Rusiei.

„Când am arătat că nu vom accepta acest lucru și nu vom permite ca Ucraina să fie folosită ca o amenințare directă la adresa securității noastre, un instrument pentru distrugerea a tot ce este rusesc pe pământurile istorice ale Rusiei, ei au început să ia astfel de decizii”, a încheiat ministrul rus de externe.

Anterior, Lavrov a spus că utilizarea armelor americane pe teritoriul Rusiei are s-a produs deja. „Armele americane și alte arme occidentale lovesc ținte pe teritoriul Rusiei, în primul rând infrastructura civilă și zonele rezidențiale”, a subliniat ministrul de Externe.

În 23 mai, The New York Times a relatat că secretarul de stat american Antony Blinken vrea să-i propună președintelui Joe Biden să ridice interdicția ca Ucraina să lovească ținte de pe teritoriul Rusiei cu arme americane. Secretarul de stat adjunct al SUA pentru afaceri europene și eurasiatice, James O'Brien, a refuzat să comenteze vineri aceste relatări in media.

Ucraina le cere aliaţilor săi, în special Statelor Unite, să îi permită să folosească armamentul pe care aceştia i-l furnizează împotriva unor ţinte militare pe teritoriul rus.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat într-un interviu acordat revistei britanice The Economist că este de aceeaşi părere cu ucrainenii. „A venit timpul ca aliaţii să reflecteze la posibilitatea de a ridica anumite restricţii pe care le-au impus utilizării armamentului trimis Ucrainei”, în contextul ofensivei ruse în Harkov, „aproape de frontieră”, a declarat Stoltenberg în interviu, potrivit Le Monde.

„Lipsirea Ucrainei de posibilitatea de a folosi aceste arme împotriva unor ţinte militare legitime pe teritoriul rus face foarte dificil ca ea să se apere”, a pledat șeful NATO. „Unii aliaţi au ridicat deja aceste restricţii”, a subliniat Stoltenberg, referindu-se la Marea Britanie.

Însă mai mulţi aliaţi ai Kievului, ca Statele Unite, refuză în continuare acest lucru. „Dacă refuzaţi Ucrainei dreptul de a lovi ţinte militare pe teritoriul (rus), atunci le este complicat să-şi impună respectarea dreptului de a se apăra”, subliniază Stoltenberg. „Această autoapărare este înscrisă în Carta ONU, ea este legală şi este legitimă”, iar NATO vrea să ajute Ucraina să-şi impună respectarea acestui drept, anunţă el. „Acest lucru include posibilitatea de a lovi ţinte pe teritoriul rus, atunci când sunt ţinte militare şi legitime”, a argumentat secretarul general al NATO.

