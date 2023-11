Regizoarea A.M. Lukas îl acuză pe actorul Nuno Lopes, cunoscut pentru rolul din „White Lines”, că a drogat-o şi a violat-o

Scenarista şi regizoarea americană A.M. Lukas l-a acuzat pe actorul Nuno Lopes, protagonistul serialului "White Lines", că a drogat-o şi a violat-o în 2006, potrivit unei plângeri pe care a depus-o la un tribunal din New York cu doar câteva zile înainte de expirarea termenului de un an în care o persoană poate fi dată în judecată pentru abuzuri sexuale comise în urmă cu multă vreme, informează Reuters.

Nuno Lopes neagă acuzaţiile şi a spus că nu va ezita să ia măsuri legale împotriva oricărei persoane care încearcă să îl defăimeze.

"Nu aş droga niciodată pe nimeni şi nu aş profita niciodată de o femeie aflată în incapacitate, fie din cauza excesului de alcool, fie din cauza influenţei altor substanţe", a declarat el într-un comunicat publicat marţi și citat de Agerpres. "Nici astăzi şi nici în urmă cu 17 ani", a adăugat actorul.

A.M. Lukas a intentat luni un proces la Tribunalul Federal din New York împotriva actorului portughez, în vârstă de 45 de ani, care a jucat rolul principal în serialul "White Lines", produs recent de Netflix.

Potrivit plângerii depuse în instanţă, incidentul s-ar fi produs la puţin timp după petrecerea organizată după premiera unui film la Festivalul Tribeca din New York în 2006. A.M. Lukas solicită daune compensatorii şi punitive.

A.M. Lukas, care a regizat comedia romantică "Hollidaysburg", a deschis acest proces în virtutea unei legi din New York, Adult Survivors Act, a cărei aplicare expiră joi. Legea oferă persoanelor adulte termenul de un an pentru a intenta procese în legătură cu abuzuri sexuale comise cu mult timp în urmă, chiar dacă au expirat termenele de prescripţie.

Regizoarea a fost examinată de medici într-un spital în ziua următoare incidentului şi "a raportat violul la poliţie", se afirmă în aceeaşi plângere.

Peste 2.500 de procese au fost intentate în virtutea acestei legi, multe dintre ele împotriva închisorilor federale şi de stat, potrivit unor relatări din presa americană, care nu au fost deocamdată confirmate.

