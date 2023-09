Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, cere ca Europa să nu mai lase impresia că unele țări sunt de mâna a doua. Într-un interviu în exclusivitate, realizat de Cristina Cileacu, Metsola susține că trebuie luate măsuri pentru a garanta o Europă unită, în care România și Bulgaria nu mai sunt ținute la porțile Schengen, în care extremismul nu este lăsat să ia amploare și în care valorile democratice sunt apărate în fața agresiunii ruse.

Cristina Cileacu: Doamnă președinte Metsola, Starea Uniunii de astăzi a fost despre multe chestiuni care arată că Europa poate fi unită, dar cele mai multe dintre ele sunt despre amenințări externe. Dacă vorbim despre chestiuni interne ale Uniunii Europene, ca migrația, ca Schengen, extinderea Uniunii, încă avem probleme. Credeți că vă dura mult să se rezolve toate acestea sau mai este nevoie de un nou mandat?

Președinta Parlamentului European spune că ultimii patru ani au fost foarte grei

Roberta Metsola: Eu, când mă uit în urmă, în acest mandat, ultimii patru ani au fost fără precedent de grei. N-am mai trecut niciodată printr-o pandemie, a trebuit să trecem prin Brexit și încă trăim o invazie ilegală a Rusiei în Ucraina, România și Bulgaria încă nu sunt în zona Schengen și încă nu avem un acord asupra migrației. Dacă privesc în urmă, am avut enorm de multe legi, decizii politice, am fost uniți în privința sancțiunilor, cum am ajutat țările din vecinătatea Ucrainei pentru a primi refugiații și cum vom continua să ajutăm. Dar, avem multe provocări în față, multe dosare legislative deschise, multe decizii politice care trebuie luate, pe migrație, pe extinderea Uniunii, suntem gata? Punem condiții țărilor care vor să adere, pe care nu ni le punem și nouă? Cred că o concluzie a Stării Uniunii astăzi este că realizăm unde suntem, ce succese am avut, dar și o îngrijorare că suntem încă departe și aceste ultime luni ale mandatului ne vom concentra pe acestea.

Cristina Cileacu: Și credeți că votanții vor înțelege toate acestea, pentru că avem alegeri anul viitor, ne uităm la politica de acum și pare că politicienii clasici pierd votanți. Ne așteptăm la o prezență mai redusă la vot la alegerile de anul viitor. De asemenea, oamenii nu mai par interesați de politica clasică, ci de cea a extremelor sau chiar își pierd interesul complet.

Metsola susține că trebuie luate măsuri pentru a garanta o Europă unită

Roberta Metsola: Pentru mine decizia este clară. Fie te implici și contracarezi aceste discursuri antieuropene, fie pierzi voturi în favoarea acestor extreme. Nu voi face speculații asupra prezenței la vot la alegerile care vin în nouă luni. Cred că este responsabilitatea noastră comună să explicăm deciziile noastre mai bine, să le comunicăm mai bine, să înțelegem că este o linie invizibilă, pe care o dată ce o trecem, pierdem oamenii. Am văzut asta cu ocazia unor legi adoptate în trecut, anumite instrumente legale pe care încă trebuie să le explicăm, anumite implementări care mai trebuie lucrate. Dar să ne uităm la toți membrii români ai Parlamentului European care au vorbit astăzi. Apelul lor a fost clar: unde este decizia care să permită accesul României și Bulgariei în Schengen? Și noi suntem cei care trebuie să răspundem la asta, ca cetățeni aleși. Le datorăm asta oamenilor din aceste țări, care se uită la Europa ca și când nu sunt abordări cu două etape sau două clase de țări. Și cred că aici pot fi luate cele mai importante decizii în următoarele luni, ca să putem spune că Europa este mai puternică pentru că este unită, este extinsă și pentru că toată lumea, indiferent din ce țară vine, este egală.