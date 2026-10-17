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1.000 de rachete, drone și bombe. Cum vrea Putin să cufunde marile orașe din Ucraina în întuneric și frig în această iarnă

Data publicării:
Vladimir Putin
Foto: Profimedia
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Rusia intenționează să cufunde marile orașe ale Ucrainei în întuneric și frig extrem în această iarnă, conform unui document rus interceptat care prezintă o campanie de amploare menită să întrerupă alimentarea cu energie electrică, încălzire și apă.

Planul prevede utilizarea a până la 1.000 de rachete, drone și bombe îndreptate împotriva centralelor electrice, substațiilor electrice și instalațiilor de alimentare cu apă, transmite TVPWorld.

Kiev, Harkov și Odesa sunt identificate ca ținte prioritare, planul urmărind reducerea cu până la 90% a alimentării cu energie electrică și încălzire în aceste orașe, precum și perturbarea gravă a sistemelor de canalizare.

Documentul, prezentat de ministrul ucrainean al Energiei, Denys Shmyhal, partenerilor europeni și obținut de The New York Times, descrie, de asemenea, planuri de a viza stațiile de distribuție electrică care conectează cele trei centrale nucleare operaționale ale Ucrainei la rețea, ceea ce ar putea duce la oprirea acestora.

„The New York Times” a declarat că nu a putut verifica în mod independent autenticitatea documentului. Totuși, președintele rus Vladimir Putin a amenințat public cu o campanie de amploare împotriva infrastructurii energetice a Ucrainei în această iarnă, prezentând-o ca o represalie pentru atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești.

„Partenerii noștri, la fel ca noi, au fost șocați de cinismul acestuia, de acest calcul rece și terorist privind modul în care să ne distrugă sectorul energetic”, a declarat Șmihal referindu-se la documentul interceptat.

Rusia a lansat campanii similare în iernile anterioare, cu rezultate mixte, dar intră în această iarnă cu stocuri de rachete balistice și drone cu propulsie cu reacție pe care Ucraina a avut dificultăți în a le intercepta.

Agenția de știri ucraineană „Ukrainska Pravda” a raportat joi că, potrivit datelor Forțelor Aeriene Ucrainene, aproximativ 1.000 de rachete, drone și bombe rusești ocolesc apărarea aeriană a Ucrainei în fiecare lună.

Sursa a afirmat că cifrele sugerează faptul că Moscova crede că ar putea paraliza sistemul energetic al Ucrainei în decurs de o lună, această încredere fiind determinată în mare măsură de lipsa sistemelor de apărare aeriană din Ucraina, în special a rachetelor de interceptare Patriot.

Oficialii ucraineni s-au pregătit luni întregi pentru noi atacuri, reparând infrastructura și consolidând rețeaua electrică. Însă experții avertizează că aceste măsuri ar putea doar să atenueze impactul.

Olena Pavlenko, directoarea grupului de reflecție ucrainean în domeniul energiei DiXi Group, a declarat pentru The New York Times că patru ierni de război au slăbit atât de mult rețeaua electrică, încât a mai suporta încă una ar fi ca și cum „ai alerga un maraton cu un singur plămân”.

Editor : A.R.

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