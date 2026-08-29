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Regele cripto al Kremlinului și schema financiară cu care a salvat Rusia. Cum a ajuns un escroc de talie mondială crucial pentru Putin

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Ilan Șor
Un sistem financiar de ocolire a sancțiunilor, precum cel creat de Ilan Șor, ar putea fi folosit pe viitor și în alte scopuri: susținerea unor operațiuni de sabotaj sau a unor acțiuni teroriste. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Ilan Șor, vecin cu purtătorul de cuvânt al Kremlinului la Moscova A7A5 a dat peste cap încercările Occidentului de a izola Rusia Cariera lui Ilan Șor este fără precedent în istoria modernă a Rusiei

Succesul uimitor al schemei financiare create de oligarhul moldovean Ilan Șor, care i-a permis unui stat paria să continue să facă comerț în ciuda sancțiunilor internaționale, ar putea avea consecințe mult mai ample decât cele strict legate de războiul din Ucraina. Fiind căutat de autoritățile de la Chișinău pentru orchestrarea unei fraude bancare de 1 miliard de dolari, care a fost aproape să pună la pământ sistemul financiar al Republicii Moldova, Șor este unul dintre foarte puținii străini care au reușit să pătrundă atât de adânc în structurile de putere ale Kremlinului, cariera sa fiind una fără precedent în istoria modernă a Rusiei, se arată într-o analiză The Economist.

În luna septembrie a anului trecut, Vladimir Putin a luat parte la unul dintre cele mai plictisitoare evenimente televizate ale anului 2025. Flancat de oficiali ai guvernului și ai armatei la Forumul Economic Estic, președintele rus a ascultat explicațiile mai multor funcționari despre felul în care și-au servit ei patria mamă.

Transmisiunea era menită să le arate rușilor că nu au de ce să își facă griji pentru starea economiei și că președintele lor are totul sub control. Imaginile statice, subiectul monoton și lipsa totală de expresivitate a lui Putin a produs, însă, un efect lipsit de orice dinamism.

Singura figură care a mai animat discuția a fost un bărbat dolofan, chel și vizibil nervos, care își flutura brațele de fiecare dată când trăgea aer în plămâni, ca un pinguin neliniștit. Numele lui era Ilan Șor.

El a creat o criptomonedă numită A7A5, care le oferă companiilor, agențiilor guvernamentale și oligarhilor din Rusia o cale de a rămâne conectați financiar la lumea externă, ocolind sistemul bancar tradițional la care nu mai au acces din cauza sancțiunilor.

Potrivit declarației lui Șor de la vremea aceea, sistemul creat de el a facilitat schimburi comerciale în valoare totală de mai bine de 100 de miliarde de dolari. Scurta sa prezentare din 2025, în care a anunțat deschiderea unui nou birou la Vladivostok, a demonstrat faptul că Șor avea susținerea lui Putin.

Congress of supporters of the Moldovan political bloc "Pobeda" on Poklonnaya Hill.
Ilan Șor a arătat cât de repede se pot crea noi sisteme financiare pentru a ocoli chiar și unele din cele mai sofisticate sancțiuni. Foto: Profimedia Images

Ilan Șor, vecin cu purtătorul de cuvânt al Kremlinului la Moscova

Șor a arătat cât de repede se pot crea noi sisteme financiare pentru a ocoli chiar și unele din cele mai sofisticate sancțiuni.

„El este foarte deștept, de aceea este o provocare atât de mare pentru noi”, a spus un oficial al guvernului din Rep. Moldova. „Oamenii care investighează schemele financiare sunt mereu uimiți de cât de sofisticat este el.”

Un sistem ca cel creat de Șor ar putea fi folosit pe viitor și în alte scopuri, precum în susținerea unor operațiuni de sabotaj sau a unor acțiuni teroriste, a mai spus oficialul moldovean.

Pentru a ocoli sancțiunile internaționale este nevoie de un proces constant de adaptare. Din fericire pentru Rusia, acesta este capitolul la care Șor se pricepe cel mai bine. După ce a jucat rolurile de copil bogat, afacerist, politician și escroc de talie mondială, Șor se pregătește acum pentru cel mai nou rol al său: rege al criptomonedelor în slujba Kremlinului.

În timp ce Șor îi critica pe cei aflați la conducere în Rep. Moldova, dând vina pe acțiunile autorităților inclusiv pentru închiderea parcului tematic din Orhei, în timp ce „familiile lor se distrează la Paris și Dubai”, se pare că și el se simțea foarte bine la Moscova.

Vladimir Putin Jasmin
Jasmin, soția lui Ilan Șor, decorată de Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Șor s-a mutat cu familia sa într-o vilă luxoasă cu o curte mare dintr-o suburbie exclusivistă a Moscovei. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, este unul din vecinii lui Șor.

Soția lui Șor, cântăreața rusoaică Jasmin (Sara), merge la schi cu a treia soție a lui Peskov, Tatiana Navka, care a câștigat o medalie de aur la dans pe gheață la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2006.

Postările de pe Instagram ale lui Jasmin arată viața de lux a familiei Șor: excursii la schi, plaje însorite cu hamace atârnate de palmieri, videoclipuri muzicale filmate într-o falsă tabără de beduini și multe vedete din Rusia.

Chiar și când sunt acasă, Jasmin și copiii ei se îmbracă la fel ca pentru o seară de gală. Șor apare în costumații demne de oligarhii din anii ‘90: haine de casă groase, lanțuri grele de aur, jachete cu câteva numere prea mari, cămăși descheiate la piept și cravate cu noduri largi.

A7A5 a dat peste cap încercările Occidentului de a izola Rusia

Prin faptul că le permite rușilor să facă în continuare tranzacții, A7A5 a dat peste cap încercările Occidentului de a izola Rusia și banii oligarhilor.

„Vorbim despre miliarde de dolari care acum sunt accesibile regimului rus pe blockchain, ceea ce reprezintă o poziție semnificativ mai bună decât cea în care se aflau înainte de acest punct de acces”, a explicat Andrew Fierman, de la firma de analiză blockchain Chainalysis.

O mare parte din afacerea A7A5 este condusă din Bișkek, capitala Kârgâzstanului. Țara a devenit un intermediar cheie în eforturile Rusiei de a ocoli sancțiunile și de a face comerț cu lumea exterioară.

Țările occidentale au impus sancțiuni împotriva mai multor bănci din această țară, inclusiv o instituție financiară despre care oficialii americani au spus că este asociată cu Șor.

Președintele kârgâz, Sadâr Japarov, a contestat furios sancțiunile, susținând că se bazează pe „informații false”. Între timp, el a continuat să îi ofere lui Șor condițiile necesare pentru a-și continua proiectul. Potrivit unor rapoarte apărute în presă, Șor i-ar fi pus la dispoziție lui Japarov un avion privat.

Anul trecut, A7A5 și-a deschis birouri și în Nigeria și Zimbabwe și plănuiește să se extindă și în alte țări din Africa și America de Sud, cu scopul de a crește schimburile comerciale cu Rusia.

Dmitry Peskov
Ilan Șor s-a mutat cu familia sa într-o suburbie exclusivistă a Moscovei, unde este vecin cu Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Foto: Profimedia Images

Cariera lui Ilan Șor este fără precedent în istoria modernă a Rusiei

Totuși, utilizatorii A7A5 se tem tot mai mult că fondurile lor vor fi înghețate în momentul când sunt convertite în alte criptomonede, precum cele emise de Tether (USDT).

Ca atare, comerțul pe platforma lui Șor a scăzut mult în ultimele luni. S-ar putea ca A7A5 să nu mai fie folosită de bogații din Rusia pentru prea mult timp. Dar, prin faptul că a reușit să creeze un o astfel de schemă, Șor a oferit un model de urmat pentru cei care caută un sistem financiar ce nu se află sub controlul sau supravegherea Occidentului.

Regimurile sancționate din Iran, China, Cuba sau Coreea de Nord ar putea fi tentate să creeze criptomonede asemănătoare.

Cariera lui Șor nu are un precedent în istoria modernă a Rusiei, el fiind singurul care a fost atât de util pentru cel mai important proiect al lui Putin: înfrângerea Ucrainei.

Talentul lui Șor pentru antreprenoriat, un domeniu în care statul rus este extrem de slab, l-ar putea ajuta pe Putin să iasă din situația dificilă în care se află.

„Ei plănuiesc să își extindă afacerea de ocolire a sancțiunilor prin crearea unei zone financiare libere”, a spus o sursă din serviciile de informații din Rep. Moldova pentru The Economist.

„Ei construiesc această coaliție de state care sunt nemulțumite de ordinea occidentală, iar Șor le-a arătat acum că ea poate fi schimbată. Au început să creadă acest lucru.”

Editor : Raul Nețoiu

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