Rusia cere Republicii Moldova să discute cu Tiraspolul și se oferă să ajute în calitate de mediator

Ministerul rus de Externe cere conducerii Republicii Moldova să adopte o „abordare constructivă” și să răspundă „pozitiv” unei inițiative a Tiraspolului, care a propus de curând reluarea negocierilor în format „5 plus 2” pentru rezolvarea unor probleme care s-au acumulat în relația dintre Chișinău și teritoriul separatist transnistrean.

„Federația Rusă, în calitate de mediator și garant în procesul de reglementare transnistreană, este pregătită să acorde asistență în acest sens”, a declarat într-un briefing de presă purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Transnistria, teritoriu al Republicii Moldova, este controlat de facto de Rusia, care are staționați soldați în acest teritoriu.

Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski i-a transmis la 24 decembrie o scrisoare preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu, în care îi propune să discute cât mai curând posibil despre „întreaga gamă de probleme acumulate” între Chișinău și Tiraspol. În luna decembrie, în Transnistria au avut loc așa-numite alegeri prezidențiale, nerecunoscute de Chișinău și de comunitatea internațională.

Ce înseamnă negocierile în format „5 plus 2”

Negocierile în format „5 plus 2” pentru o reglementare în conflictul pe care Chișinăul îl are de zeci de ani cu Transnistria sunt întrerupte de o perioadă bună de timp. Formatul „5 plus 2” înseamnă că în afara reprezentanților Chișinăului și Tiraspolului, la discuții participă în calitate de mediatori Federația Rusă, Ucraina și OSCE, iar Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană au calitate de observatori.

La negocierile în formatul „5 plus 2” desfăşurate la Berlin în 2016 şi la Viena în 2017, părţile au convenit asupra mai multor probleme disputate. Totuşi, în ultimii ani, procesul s-a blocat pe fondul alegerilor din Republica Moldova din 2019, iar părţile nu au reuşit să organizeze nicio rundă de discuții în 2020 din cauza pandemiei COVID-19, numeroase acorduri rămânând în suspensie.

Rusia: Conducerea Republicii Moldova să răspundă pozitiv inițiativei transnistrene

Exprimându-și îngrijorarea serioasă în legătură cu degradarea negocierilor și pauza prelungită în activitatea formatului „5+2”, liderul transnistrean a publicat pe site-ul său un apel către președintele moldovean Sandu cu propunerea de a discuta, cât mai curând posibil, în dialog direct. întreaga gamă de probleme acumulate, a arătat purtătoarea de cuvânt a MAE rus.

„Salutăm dorința Tiraspolului de a începe o discuție interesată despre modalitățile de reconciliere între cele două maluri ale Nistrului și de a relua negocierile în formatul "5+2". Suntem convinși că această inițiativă are potențialul de a da un impuls real procesului de reglementare transnistreană și de a depăși stagnarea de lungă durată a acestuia. În ceea ce o privește, Federația Rusă, în calitate de mediator și garant în procesul de reglementare transnistreană, este pregătită să acorde asistență în acest sens”, a comentat Zaharova.

„Facem apel la conducerea Republicii Moldova să aibă o abordare constructivă și să răspundă pozitiv la inițiativa transnistreană”, a mai spus purtătoarea de cuvânt a MAE rus.

Mizele unui conflict înghețat

„România susține o reglementare cuprinzătoare, pașnică și durabilă a conflictului transnistrean, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, în frontierele sale recunoscute la nivel internațional și fără afectarea viitorului său pro-european”, declara președintele Klaus Iohannis, luna trecută, când s-a întâlnit la București cu președinta Maia Sandu.

După alegerea în funcţia de preşedinte al Republicii Moldova, Maia Sandu a declarat că Rusia trebuie să-şi retragă din Transnistria muniţiile şi trupele din cadrul Grupului Operativ (GOTR), creat pe rămăşiţele fostei Armate a 14-a sovietice în Transnistria, iar misiunea de menținere a păcii trebuie transformată în una civilă sub egida OSCE.

Republica Moldova a cerut în repetate rânduri retragerea celor aproximativ 1.000 de militari ruşi din Transnistria, însă în ciuda angajamentelor luate în fața comunității internaționale, Moscova a menținut în zonă un contingent de soldați și armament. Rusia a trimis aşa-numite forţe de menţinere a păcii în regiunea separatistă moldoveană Transnistria după conflictul izbucnit între Tiraspol şi Chişinău în anii '90, după prăbușirea URSS.

Cunoscut ca unul din „conflictele înghețate” ale Europei generate de ambiții separatiste, tensiunile din Transnistria reapar cu precădere în perioadele în care există evenimente cu mize geostrategice pentru Federația Rusă, așa cum a fost în 2014 anexarea Crimeei.

În urmă cu un an, Rusia reacționa iritată la declarații ale secretarului general al NATO, Jans Stoltenberg, care a acuzat Moscova că încalcă integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova prin menținerea trupelor sale în Transnistria. „Trupele pacificatoare rusești se află în regiunea transnistreană în mod legal”, a afirmat MAE rus.

