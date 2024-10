Imagini incredibile fac înconjurul lumii, iar protagoniștii - influenceri și nu numai care au ignorat anunțurile de evacuare din calea uraganelor din Statele Unite - sunt aspru criticați de oficiali din poliție și de psihologi deopotrivă. Doar pentru a face bani și vizualizări, unii influenceri au rămas în fața urgiei să filmeze uraganul Milton.

Aceste persoane nu doar că își pun viața în pericol, ele creează și provocări suplimentare: pun în dificultate forțele de intervenție, de exemplu.

„Nu am evacuat, nu pot să conduc, aeroportul e închis, iar ultima oară când am evacuat din cauza unui uragan am fost acasă la mama”, spune o tânără.

„ Nu mă salvați! Nu e mare scofală, nu mă salvați”, strigă un tânăr, într-un video postat pe internet.

Uraganul Milton a produs rafale de 136 de kilometri la oră în Florida și cel puțin 12 tornade care au distrus case și au lăsat în jur de 3 milioane de oameni fără electricitate. Cel puțin 17 oameni au murit, iar pagubele sunt de aproximativ 50 de miliarde de dolari.

Cu doar câteva săptămânii înainte, Florida, Georgia, Carolina de Nord și de Sud au fost devastate de Uraganul Helene.

Noah Bergren, un meteorolog din Florida, a descris uraganul Milton drept o furtună de mărime „astronomică”. „Acest uragan se apropie de limita matematică a ceea ce poate produce atmosfera Pământului deasupra acestui ocean.”

Un studiu publicat anul trecut a arătat că cicloanele tropicale din Oceanul Atlantic au cu 29% mai multe șanse să se intensifice rapid, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Milton, în comparație cu furtunile din perioada 1971-1990.

Milton se alătură unei liste tot mai lungi de furtuni care s-au transformat în uragane catastrofale în ultimii ani, precum uraganul Harvey în 2017, uraganul Laura în 2020, uraganul Ida în 2021 și uraganul Ian în 2022.

În total, din 2017 și până în prezent, s-au produs la fel de multe uragane care au lovit teritoriul SUA câte au avut loc din 1960 și până în 2016.

Editor : C.L.B.