Spionul care s-a întâlnit cu cel mai enigmatic lider al Coreei de Nord. A îndrăznit să îl refuze pe tatăl lui Kim Jong-un

Întâlnirea lui Park Chae-so din 1997 cu Kim Jong-il, tatăl actualului lider nord-coreean, Kim Jong-un, a durat doar 35 de minute, dar a fost o mare victorie pentru serviciile de informații ale Coreei de Sud. Park a fost singurul agent sub acoperire sud-coreean despre care se știe că a reușit să se infiltreze în cel mai izolat regim de pe planetă și să stea față în față cu enigmaticul lider al statului inamic, relatează The New York Times.

Până la întâlnirea cu Park, Kim Jong-il a rămas un lider atât de retras încât până și propriul său popor i-a auzit vocea doar o singură dată - în 1992, atunci când a strigat o propoziție la microfon, în timpul unei parade militare: „Glorie soldaților eroici ai Armatei Poporului”.

Dar Park a rămas impresionat de stilul de comunicare al lui Kim. „Avea fluență - și nicio repetiție”, a spus Park (70 de ani) despre conversația sa cu liderul suprem.

Când spionul sud-coreean s-a întâlnit cu Kim Jong-il, el a refuzat oferta liderului nord-coreean de a ciocni un pahar de șampanie, argumentând că i-a făcut o promisiune mamei lui că nu va bea niciodată alcool.

Dar agentul sub acoperire, care se prefăcea că este om de afaceri, a promis că va renunța la abstinență cu ocazia reunificării Coreei - un obiectiv care până nu demult figura pe agenda ambelor țări.

Park l-a făcut să râdă pe Kim, după ce dictatorul nord-coreean i-a făcut cadou o sticlă de vin de afine. Spionul sud-coreean a cerut încă o sticlă.

„Domnule Secretar general, nu spunem noi coreenii că una este cu una prea puțin?” a spus spionul sub acoperire.

Spionul lăsa fire de păr în bagaje ca să își dea seama dacă nord-coreenii umblă prin camera lui de hotel

Identitatea lui Park și întâlnirea cu Kim Jong-il, care a condus Coreea de Nord din 1994 și până la moartea sa, în 2011, au fost expuse într-un scandal politic izbucnit în 1998, ceea ce l-a transformat peste noapte într-un (fost) spion de renume în Coreea de Sud.

Park a făcut mai bine de 10 vizite în Coreea de Nord, după ce i-a convins pe oficialii nord-coreeni că îi va ajuta să câștige banii de care aveau nevoie cu disperare într-o perioadă grea pentru regimul de la Phenian, inclusiv prin vânzarea de porțelanuri și alte obiecte din Coreea de Nord în străinătate.

Kim Jong-un i-a luat locul tatălui său, Kim Jong-il, ca lider suprem al Coreei de Nord, după moartea acestuia în 2011. Foto: Profimedia Images

Spionul sud-coreean a spus că de fiecare dată când s-a dus în țara vecină, își aranja atent hainele și lăsa câteva fire de păr în bagaj, în așa fel încât să își dea seama dacă cineva i-a căutat prin valiză după ce pleca de la hotel.

Când căutările au încetat, Park a știut că le-a câștigat încrederea persoanelor care îl escortau.

Amenințat cu pistolul la tâmplă, după ce a refuzat să facă copii cu o nord-coreeancă

Un important oficial nord-coreean l-a amenințat cu pistolul la tâmplă, după ce Park a refuzat să facă copii cu o femeie nord-coreeană, așa cum plănuiau oficialii de la Phenian.

Lui Park i s-a transmis că numele copilului fusese deja ales de Kim: Tongil - „Unificare”.

„De fiecare dată când am vizitat Nordul, am știut că viața mea este în pericol”, a spus Park. „Când avionul decola din Phenian și era în aer, puteam să respir din nou, ușurat că am supraviețuit unei noi călătorii.”

Pentru agenții care spionau Coreea de Nord, foametea din anii '90 a creat mari oportunități. Elitele de la Phenian mergeau în China ca să facă comerț și să facă rost de banii lichizi de care aveau mare nevoie.

Acolo, nord-coreenii se întâlneau cu afaceriști din Coreea de Sud, unii dintre ei fiind agenți sub acoperire care se foloseau de tranzacții ca să se întâlnească cu oficiali nord-coreeni și să pună bazele unei rețele de strângere de informații.

„Misiunea mea a fost să mă infiltrez cât mai adânc în interiorul conducerii de la Phenian pentru a învăța ce gândesc”, a spus Park. „Am avut succes pentru că mi-am dat seama de pofta lor pentru bani.”

Nu ne trăda, că o pățești: Agenții Phenianului îi trimiteau poze cu mama și cele două fiice din Coreea de Sud

Oficialii nord-coreeni îi arătau deseori poze cu mama lui care lucra în grădină și cu cele două fiice ale sale care mergeau la școală în Coreea de Sud. Mesajul era: Nu ne trăda, că o pățești.

În afară de afaceri profitabile, nord-coreenii voiau să se folosească de Park și ca să se asigure că liderul opoziției din Coreea de Sud - Kim Dae-jung - nu va câștiga alegerile prezidențiale.

În această privință, agenția de spionaj de la Seul pentru care Park lucra la acea vreme își dorea același lucru, încercând chiar să îl asasineze pe fostul disident.

Park Chae-so le-a câștigat încrederea nord-coreenilor și s-a întâlnit timp de 35 de minute cu tatăl lui Kim Jong-un. Captură foto: X

Atât serviciile de informații sud-coreene, cât și regimul nord-coreean au promovat mesaje de propagandă în care liderul opoziției era prezentat ca un comunist nedemn de încredere.

Park s-a opus unor astfel de acțiuni de ingerință. El le-a dezvăluit asistenților lui Kim Dae-jung informații care i-au ajutat să se pregătească împotriva unor astfel de încercări de discreditare, în timp ce îi încuraja pe nord-coreeni să accepte o victorie a opoziției în Coreea de Sud.

După ce Kim Dae-jung a câștigat alegerile prezidențiale, șefii lui Park au ajuns după gratii pentru acțiunile ilegale pe care le-au desfășurat în timpul campaniei electorale.

„Venus Negru” a fost compromis. „Nu am avut niciun regret”

Înainte de a merge la închisoare, ei au publicat rapoarte secrete în care era menționat un agent sub acoperire cu numele de cod „Venus Negru”, care s-a întâlnit cu Kim Jong-il la Phenian.

Jurnaliștii au primit destule detalii încât să își dea seama despre cine era vorba, iar identitatea reală a lui Park a fost dezvăluită public.

„Nu am avut niciun regret”, a spus Park. „Nu puteam să las o țară inamică să influențeze alegerile din țara mea.”

După ce mediul politic s-a schimbat, în 2008, atunci când conservatorii au câștigat din nou puterea, vechea lui agenție l-a luat iar în vizor. În 2010, Park a fost arestat, fiind acuzat că a intrat în contact cu persoane din Coreea de Nord și că a împărtășit informații militare secrete cu ei.

Park a susținut că nimic din ceea ce a divulgat el nu era secret, dar a fost condamnat la șase ani de închisoare în condiții de izolare totală. A fost eliberat în 2016.

Cu toate că Park nu plănuiește să intre în legătură din nou cu nord-coreenii cu care a fost în contact când era spion, el se întreabă deseori dacă ei vor încerca să ia legătura cu el, întrucât i-a ajutat să ascundă bani în străinătate.

„Au nevoie de ajutorul meu ca să acceseze acei bani”, a spus Park.

Editor : Raul Nețoiu