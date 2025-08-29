Live TV

Sprijin larg al mai multor state UE pentru instruirea de personal militar ucrainean, după încetarea focului

Data publicării:
Kaja Kallas face declaratii
Kaja Kallas. Foto: Profimedia

Există un „sprijin larg” al multor state ale Uniunii Europene pentru instruirea de personal militar ucrainean inclusiv în Ucraina după ajungerea la o încetare a luptelor cu Rusia, a afirmat vineri şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, citată de dpa, preluată de Agerpres.

„Salut faptul că există un sprijin larg astăzi pentru extinderea mandatului misiunii noastre militare EUMAM spre a oferi instruire şi consiliere în interiorul Ucrainei după orice fel de armistiţiu”, a declarat Kallas cu ocazia unei reuniuni informale a miniştrilor Apărării din statele UE, desfăşurată la Copenhaga.

Kallas nu a dat detalii despre câte state membre sprijină aceste planuri.

Modificarea mandatului actualei Misiuni de asistenţă militară a UE în sprijinul Ucrainei (EUMAM Ucraina) ar necesita, totuşi, aprobare unanimă din partea tuturor celor 27 de state UE.

Uniunea Europeană instruieşte militari ucraineni începând din 2022, Kaja Kallas amintind că, până în prezent, numărul lor este de 80.000.

Instruirea de personal militar în Ucraina şi întărirea industriei de apărare a ţării ar putea face parte dintre garanţiile de securitate europene post-război, în plus faţă de angajamente individuale ale unor state membre UE.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan
1
Bolojan, despre pensiile magistraţilor: „Dacă pachetul va cădea la CCR, e greu de...
guvern
2
Cât va costa rovinieta de la 1 septembrie. Guvernul a aprobat noile tarife. Se scumpesc...
livrator politist
3
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat un livrator străin...
livratorul asiatic agresat in bucuresti
4
Cine e tânărul care l-a atacat pe livratorul asiatic, în București. Modul în care...
FED CRIMA OTOPENI 290825 R12_01968
5
Negociatori și trupe speciale la Otopeni. Bărbat baricadat în casă, ca să nu fie reținut...
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
Digi Sport
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sedinta a guvernului bolojan
Guvernul Bolojan a aprobat parțial Pachetul 2 de măsuri fiscale...
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ministrul Finanțelor: Pachetul 2 de măsuri fiscale corectează...
amara
Pericol de explozie în Ialomița, autoritățile au emis mesaj RO-Alert...
sorin grindeanu face declaratii la guvern
Sorin Grindeanu anunță ce amendamente va depune PSD la Pachetul 2 de...
Ultimele știri
Cele trei inistituții care trebuie să-și reducă cu 30% organigrama și indemnizațiile pentru conducere
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu: „România trebuie să aibă un nivel de înzestrare care să descurajeze orice agresor”
JD Vance se declară gata să devină președintele SUA, „dacă, Doamne ferește, se întâmplă o nenorocire” cu Trump
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Russian Army Group West Force Servicemen Undergo Training In LPR
Planul Estoniei pentru a se apăra de tancurile lui Putin, în caz de război: Capcane din turbării restaurate
Ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen. Foto: Profimedia
Danemarca alocă încă 1,3 miliarde de euro pentru apărare. „Situaţia geopolitică ne obligă”
Recep Tayyip Erdogan - Vladimir Putin joint press conference in Russia
Putin se întâlnește cu Erdogan pentru a discuta despre războiul din Ucraina. „Turcia joacă un rol important în procesul de soluționare”
zelenski face declaratii
Situație „extrem de îngrijorătoare” la Pokrovsk, avertizează Zelenski: Rusia a mobilizat până la 100.000 de soldați
Ukraine Kiev Western Leaders summit
Principalele trei garanții de securitate pe care Ucraina le vrea de la SUA și Europa. Anunțul făcut de Zelenski
Partenerii noștri
Pe Roz
Heidi Klum, eclipsată de fiica sa pe covorul roșu la Veneția. Leni a furat atenția tuturor într-o rochie...
Cancan
Cum a fost recompensat Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe bărbatul care a lovit un livrator...
Fanatik.ro
Ce înseamnă, de fapt, Dumnezeu pentru Ianis Hagi. Mărturisirea sinceră făcută pe scaunul unui barbershop
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
Ce avere împart Andi Moisescu și Olivia Steer la divorț. Bani, proprietăți și afaceri: cine ce primește după...
Adevărul
Deputatul AUR Dan Tănasă acuză o acțiune de kompromat la adresa sa: „Godină l-a sunat pe președintele...
Playtech
Mihaela Rădulescu, abandonată de prieteni și familie! A răbufnit, la 40 de zile de la moartea lui Felix...
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
Cum au numit-o sârbii pe FCSB, după ce au aflat că românii vor juca la Belgrad cu Steaua Roșie
Pro FM
"Miss Perfecțiune". Ștefania, apariție răvășitoare în vacanța pe barcă, în costum de baie roșu. Senzualitatea...
Film Now
Actor cu experiență, comentariu tăios despre Jennifer Lopez. Fostul coleg de platou al actriței nu a...
Adevarul
Electrocasnicul care îți poate umple bucătăria de gândaci: „Oferă un mediu ideal”
Newsweek
Ministrul Muncii a promis că va crește, azi, 1.500.000 pensii. Cum au fost păcăliți pensionarii
Digi FM
Sanda Ladoși, mândră că fiul ei de 18 ani a fost admis la o facultate grea: "Toată viața are de învățat. Mi-a...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă bei sub 1,5 litri de apă zilnic. Ce au descoperit cercetătorii legat de...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Momentul când Anne Hathaway cade pe scări în timpul filmărilor pentru „Devil Wears Prada”. Tocul pantofilor...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie