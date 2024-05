Stormy Daniels depune mărturie în procesul cu Trump: „M-a provocat să-l pleznesc la fund”

Stormy Daniels, actrița de filme pentru adulți care ar fi avut relații intime cu Donald Trump, fost președinte SUA și actual candidat, depune mărturie la New York, în procesul fostului lider de la Casa Albă și a povestit, cu detalii, cum s-a desfășurat întâlnirea sa cu Trump din 2006.

Trump este acuzat că a încercat să ascundă plata unei sume de 130.000 de dolari către Stormy Daniels pentru ca aceasta să nu dezvăluie faptul că a întreținut relații sexuale cu el.

Trump a făcut această plată cu puțin timp înainte de alegerile prezidențiale din 2016, într-o încercare de a preveni apariția acestor informații în presă.

Fostul avocat al lui Trump, Michael Cohen, a dezvăluit, anterior că Trump i-a cerut să-i plătească actriței suma de bani pentru ca aceasta să nu dezvăluie nimic despre relațiile sexuale.

Daniels spune că Trump a primit-o „la cină” îmbrăcat în pijamale de satin

Daniels, pe numele ei real Stephanie Clifford, și-a început mărturia vorbind despre primii săi ani de activitate în industria filmelor pentru adulți, precizând că nu a avut niciodată „vreo problemă cu nuditatea sau cu actele sexuale filmate”.

Ea spune că l-a întâlnit prima oară pe trump la un turneu de golf cu celebrități, în 2006, o întâlnire scurtă dar în cadrul căreia Trump a „observat-o” și a întrebat-o dacă se ocupă și de regizarea filmelor.Tot în aceeași zi, pe seară, Daniels spune că un bodyguard al lui Trump i-a spus că miliardarul dorește să o invite la cină.

Deși a refuzat inițial, Daniels a spus că i-a salvat numărul în telefon. A fost convinsă, apoi, de reprezentantul ei de presă să meargă la cină. Ea spune că se aștepta ca întâlnire să se rezume la o simplă cină, însă Trump a primit-o în camera lui de hotel îmbrăcat doar în pijamale de satin.

„L-am întrebat: «Hugh Hefner știe că i-ai furat pijamalele?»”, a continuat ea, adăugând și că i-a cerut lui Trump să se schimbe și că acesta a acceptat.

„M-a provocat să-l pleznesc la fund”

Discuția dintre cei doi ar fi început cu vorbe politicoase standard, însă Trump a schimbat rapid subiectul, întrebând-o despre industria pornografică.

Ea spune că a fost impresionată de acest lucru, pentru că „în mod obișnuit oamenii nu vor să discute decât de „detalii sexuale”. Cei doi ar fi discutat inclusiv despre „similarități între starurile porno și luptătorii de wrestling”.

Actriția porno a spus, apoi, că până la urma „aroganța” lui Trump a plictisit-o și că l-a întrebat supărată: „Atât de nepoliticos ești mereu? Atât de arogant și de infatuat ești mereu?”. După această întrebare, Trump ar fi provocat-o să-l „pleznească la fund”.

„După asta a fost mult mai politicos”, a continuat ea. Daniels spune că Trump i-a propus să facă afaceri împreună, propunerea la care a răspuns pozitiv, văzând-o ca pe o oportunitate.

Când a mers la toaletă, ea a spus că a găsit în baia miliardarului o pensetă de aur și alte obiecte pentru manichiură, lucruri pe care le-a găsit „bizare și amuzante”. Printre obiectele de toaletă ale lui Trump ar mai fi fost și parfum Old Spice, a mai spus ea.

Când a revenit în cameră, Daniels spune că Trump era în pat doar în lenjerie intimă.

„Inițial am fost doar speriată. Am simțit cum mi se scurge sângele din mâini și picioare. Cât de mult am interpretat greșit situația de am ajuns aici?”, a spus ea.

„M-am trezit întinsă pe pat, dezbrăcată și descălțată”

Daniels spune că Trump s-a pus, apoi, în fața ușii, dar nu într-un mod amenințător. „Credeam că ești serioasă. Asta e singura modalitate pentru tine să scapi de munca de jos”, iar fi spus miliardarul.

Daniels spune că după acest moment „a leșinat”, clarificând, însă, că nu fusese nici îmbătată, nici drogată, dar că știa că bodyguard-ul lui Trump e la ușă.

„A existat cu siguranță un dezechilibru de putere, el era mai mare decât mine și bloca ușa, dar nu am fost amenințată nici verbal, nici fizic”. Totuși, fosta actriță spune că nu s-a opus lui Trump și nici nu i-a spus că nu vrea să facă sex cu el. „Nu am spus absolut nimic”.

„Imediat după, m-am trezit întinsă pe pat, dezbrăcată și descălțată. Am impresia că încă aveam sutienul pe mine. Eram în poziția misionarului... Mă uitam la tavan și nu știam cum am ajuns acolo, încercam să mă gândesc la orice altceva decât la ce se întâmpla”, a continuat Daniels, descriind relația cu Trump. Daniels a spus că miliardarul nu purta prezervativ dar că ea nu a spus nimic.

„Am plecat cât de repede am putut. Asta a fost tot. El mi-a zis că ar trebui să ne mai întâlnim, că ne potrivim fantastic. Am spus unui număr mic de oameni că am făcut sex cu Trump”.

Trump a negat întotdeauna că ar fi întreținut relații sexuale cu Daniels.

Următoarea noapte, Daniels spune că l-a întâlnit pe Trump la un club de noapte, acolo unde acesta i-a făcut cunoștiință cu jucătorul de fotbal american Ben Roethlisberger și că a recomandat-o drept „micuța mea prietenă, Stormy”.

După toate acestea, Daniels spune că a încercat să vândă povestea la mai mult posturi de știri, însă fără succes. Spune că nu a vrut să o facă pentru bani, ci pentru că voia ca povestea ei să ajungă publică. Lucrurile s-au schimbat după apariția înregistrării Access Hollywood, în care Trump a putut fi auzit făcând afirmații revoltătoare despre femei.

Ea spune că nu i-a contactat pe Trump sau pe avocații lui pentru a-i cere să-i cumprere tăcerea. Când i s-a făcut oferta de 130.000 de dolari, ea s-a temut o perioadă că Trump ar putea să renunțe la plată dacă câștigă alegerile dar că nu a negociat pentru că nu a „interesat-o suma”.

„Dacă nu se făcea plata înainte de alegeri, nu s-ar mai fi întâmplat niciodată, pentru că el ar fi obținut ce dorea”.

