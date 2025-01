"Strategia noastră este să distrugem Federaţia Rusă, imperiul rus, iar dimensiunea lui nu contează. Ideea noastră este ca Europa să aibă ţări normale pe teritoriul fostei Rusii, nu ar trebui să avem un imperiu la graniţele noastre, pentru că atunci când va avea puterea, va ataca Europa." Această declaraţie dură îi aparţine lui Mikhailo Samus, director New Geopolitics Research Network, din Ucraina, invitatul Cristinei Cileacu la ”Paşaport diplomatic”.

Atacul, cea mai bună apărare

Ucrainenii sunt încontinuu inventivi cu metodele de apărare pe care le folosesc în fața agresiunii ilegale a Federației Ruse. Pe lângă atacurile cu drone pe care le fac asupra anumitor obiective militare din Rusia, în august 2024 au surprins pe toată lumea, dar mai ales pe Putin, cu propria ofensivă în regiunea Kursk, pe teritoriul rus. Putin a fost atunci forțat să recunoască situația din țara pe care o conduce ca fiind "noul normal".

La începutul noului an, 2025, ucrainenii încă dețin acel teritoriu și mai mult, au reluat atacurile împotriva armatei ruse. De ce folosesc soldații ucraineni acel spațiu? Pentru că este o zonă tampon, care împiedică avansul rusesc în estul Ucrainei. Un alt atac neașteptat făcut de ucraineni chiar în centrul Moscovei a fost uciderea generalului care conducea forțele chimice și biologice ale Rusiei. De fiecare dată, rușii răspund la aceste îndrăzneli cu bombardamente masive asupra orașelor ucrainene, unde civilii sunt principalele ținte.

Cristina Cileacu: Mikhailo Samus, director, New Geopolitics Research Network, bine ați venit la Pașaport diplomatic.

Mikhailo Samus: Sunt bucuros să particip la programul tău.

Cristina Cileacu: Ucraina se apără atacând teritoriul Federației Ruse, provocând daune considerabile sau ucigând anumiţi generali. Care este scopul acestor atacuri, având în vedere faptul că de fiecare dată când Ucraina distruge baze militare, Rusia nu face decât să atace Ucraina, cetățenii ucraineni cu şi mai multă furie.

Mikhailo Samus: Este pentru că Ucraina își protejează țara, teritoriul său și este imposibil să lupți doar pe teritoriul ucrainean. Trebuie să distrugem infrastructura militară de pe teritoriul Rusiei, pentru că atunci când ei organizează o operație, vorbesc despre ruși, folosesc infrastructura militară să se pregătească, să asigure acea operație, pentru că bazele sunt pe teritoriul rus, depozitele de muniție, sistemele de comandă și control, sistemul de recunoaștere și informații, toate bazele pentru desfășurarea de personal etc., aerodromuri sunt pe teritoriul Rusiei, nu pe teritoriul ocupat. Deci, trebuie să distrugem toată această infrastructură pentru a opri operațiile ruse pe teritoriul ucrainean. Acest lucru este foarte ușor. Ucraina foloseşte arme ucrainene, rachete ucrainene, drone ucrainene pe teritoriul Rusiei. Și aș spune că în fiecare zi producem din ce în ce mai multe rachete ucrainene şi drone, nu depindem de administrația americană, de exemplu, sau de țările europene, pentru că trebuie să distrugem cât mai multe obiective și ținte rusești pe teritoriul Rusiei.

Ucrainenii nu cred în mitul "marii Rusii"

Doar pentru că Rusia este mare și agresivă, nu înseamnă că trebuie să i se permită să facă tot ce dorește. Așa se poate explica simplu atitudinea ucrainenilor care știu că luptă pentru existența statului și continuă să irite Kremlinul cu stilul lor combatant, știind exact ce fac. Mitul despre propria măreție și putere pe care propaganda rusă îl răspândește în lume de la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial încă mai prinde la public și sunt mulți care aleg să creadă în această perspectivă. Ucrainenii au deja trei ani de când arată cât de șubredă este această legendă propagandistică.

Cristina Cileacu: Este această idee, de asemenea și în România, și poate în multe alte țări europene, că nu este bine să împungi ursul, ursul în acest caz fiind Rusia, pentru că se înfuriază mai mult. Cum răspunde Ucraina la asta? Sunteți de acord cu această idee?

Mikhailo Samus: Nu, pentru că ucrainenii înțeleg că, cât timp Rusia există, Rusia va ataca Ucraina. Deci ideea noastră este să distrugem rușii, să distrugem "imperiul" rus. Este clar. Poate credeţi că este o glumă? Nu. Înțelegem clar pentru că Rusia a atacat Ucraina de sute de ani, a ocupat Ucraina de sute de ani. Și noi înțelegem că dacă nu ne place, ca viaţa copiilor noştri şi a generaţiilor viitoare să fie sub ocupaţie rusă, sub atacurile constante ale Rusiei, trebuie să distrugem "imperiul" rus. Aşa că vom produce din ce în ce mai multe arme și vom ataca Rusia din ce în ce mai mult. Nu contează cum se simte acest "urs", noi vom ataca acest animal.

Cristina Cileacu: Credeţi că Rusia poate fi distrusă?

Mikhailo Samus: Înainte de toate, ucrainenii i-au bătut pe ruși de multe ori, doar pentru că Ucraina s-a luptat întotdeauna cu rușii. Și am avut o mulțime de bătălii, acum 300 de ani, acum 200 de ani, etc.. Iar apoi, de câte ori ruşii au avut victorii, au fost ajutaţi de ucraineni. Toate aceste victorii din cel de-Al Doilea Război Mondial sau războiul cu Napoleon au fost când ucrainenii au luptat împreună cu rușii. Acum, ucrainenii vor arăta, în sfârșit, ce înseamnă rușii fără ucraineni. Deci strategia noastră este să distrugem Federația Rusă, "imperiul" rus și dimensiunea nu contează aici. Desigur, resursele pe care le au sunt într-adevăr multe. Dar ideea noastră este că asta este în interesul Europei, să aibă țări normale, țări normale pe teritoriul fostei Rusii, țări democratice sau nu, dar totuși, nu ar trebui să fie un "imperiu" la granițele noastre, pentru că va fi povestea permanentă că imperiul rus, atunci când va avea puterea, va ataca Europa. Trebuie să distrugem această ţară. Trebuie să ajutăm mai mult de 100 de națiuni, care sunt ocupate de ruși de sute de ani, pentru a-şi crea propriile ţări. Și nu doar cecenii sau tătarii, ci o mulțime de națiuni aflate sub controlul rușilor timp de mulți ani.

O hotărâre greu de schimbat

Planul ucrainean de a distruge Rusia este dificil de pus în practică, pentru că momentan, Ucraina pierde teritorii sub ocupaţia rusă. Resursele celor două ţări sunt greu de comparat, mai ales dacă vorbim despre numărul de soldaţi pe care fiecare parte îi trimite la luptă. Ucrainenii au mai puţin personal, iar de partea celaltă, ruşii, pentru care vieţile umane sunt rareori importante, aduc şi ajutoare din afara ţării, mai precis soldaţi din Coreea de Nord.

Cristina Cileacu: Dar acest plan pe care îl prezentați acum este puțin idealist, având în vedere faptul că Astăzi, Ucraina nu se descurcă bine când vine vorba de forța de luptă. Nu aveți destui oameni pentru luptă, având în vedere războiul actual, ca să nu vorbim despre faptul că vreţi să faceţi Rusia să dispară. Ucraina, pe de altă parte, s-a dovedit a fi destul de creativă în această luptă și, de obicei, armata ucraineană a avut tot felul de soluții inedite pentru lupta împotriva rușilor. Este aceasta noua cale, urmează Ucraina calea tehnologică în acest război, din moment ce forța fizică scade?

Mikhailo Samus: În primul rând, nu sunt sigur că aveți informații corecte despre situația din forțele armate ucrainene, pentru că, dacă da, de ce forţele armate ucrainene continuă să lupte cu rușii și rușii pierd zilnic, subliniez, zilnic, câte 1500 de soldați uciși și răniți.

Cristina Cileacu: Pe de altă parte, îmi pare rău că vă întrerup, ştim și din istoria anterioară și actuală, că liderilor ruși nu le pasă în mod normal de viața oamenilor lor, deci pot trimite din ce în ce mai mulți bărbați.

Mikhailo Samus: Absolut.

Cristina Cileacu: În timp ce forțele ucrainene sunt limitate.

Mikhailo Samus: Este un mit acest lucru despre forțele ucrainene care sunt limitate. Știți care sunt resursele de mobilizare ale Ucrainei? Sunt 4 milioane de oameni înregistraţi în aplicația ucraineană Rezerva+, în mod voluntar. Deci, acum avem 4 milioane de soldați care ar putea fi mobilizați. Dar de fapt, nu este atât de simplu. Aș spune că fiecare țară din lumea democratică nu vrea să-și trimită propriii cetățeni să fie uciși de rușii sălbatici, pentru că ruşilor chiar nu le pasă de personalul lor. Și ghiciți de ce trimit nord-coreenii în prima linie? Poate pentru că au probleme cu soldații ruși, adică, încă le este frică să aplice mobilizarea totală, pe care Ucraina o are. Ei încearcă să recruteze, plătind sume mari de bani pentru fiecare soldat recrutat. De ce au această posibilitate, pentru că au mulți bani proveniţi din petrol și gaze. De ce? Pentru că sancțiunile nu funcționează. Deci, dacă vorbim despre personal și mitul despre resursele rusești nelimitate de personal sunt o legendă. Hai să le tăiem rușilor banii și vom vedea cât de bine va reacționa populația rusă când vor începe să-i ia de pe străzi (n.r. recrutare forţată), nu din închisori și nu din sate foarte îndepărtate, pentru sume mari de bani. Când Rusiei îi vor lipsi banii, vom vedea cum funcționează. Acum este o situație în care rușii folosesc, din păcate, sancţiunile foarte, foarte slabe, şi India și China cumpără foarte ușor petrol rusesc și continuă să trimită miliarde și sute de miliarde de dolari Rusiei. Deci acesta este motivul principal. Vom vedea cum Trump va schimba situația, deoarece Trump a promis că va reduce prețurile petrolului şi vom vedea în jumătate de an cât de bine se va descurca Rusia cu asta. Vorbind despre tehnologie, desigur, pentru Ucraina, tehnologia este o soluție pentru că întotdeauna luptăm asimetric, nu vom trimite același număr de soldați ca rușii. Ne pasă de cetățenii noștri, de oamenii noștri. Deci, de aceea încercăm să robotizăm cât mai mult câmpul de luptă și Ucraina este acum lider în utilizarea dronelor. Anul acesta am produs 1.4 milioane de drone pentru forțele armate ale Ucrainei.

Tehnologia, un "soldat" perfect

Când nu ai prea multe resurse să le risipeşti în război, devii creativ şi inventezi metode noi să duci lupta de eliberare mai departe. Ucraina a devenit un loc în care dronele de război sunt produse şi folosite atunci când situaţia o impune.

Cristina Cileacu: Dar cum a reușit Ucraina să rezolve acest mare pas către tehnologie, fiind deja în război? Cine v-a ajutat?

Mikhailo Samus: În primul rând, ucrainenii o fac singuri. Desigur, avem investiții de la prietenii noștri europeni, de exemplu, Danemarca a găsit o modalitate de a investi direct în industria de apărare ucraineană. Au deschis un nou proiect la care participă activ țările scandinave și investesc miliarde de euro în industria de apărare ucraineană, pentru companiile ucrainene de apărare, arată de exemplu: "compania noastră poate produce drone, compania noastră poate produce sisteme de artilerie foarte eficient, foarte ieftin", absolut mai ieftin decât în Franța, de exemplu. Și în loc să investească în Franța ca să producă sistemele de artilerie Caesar, Danemarca a început să investească în uzina ucraineană care produce sisteme de artilerie Bohdana, foarte asemănătoare cu sistemul francez. Și acum, folosim această abordare, prin care europenii investesc în companii ucrainene care produc drone, sisteme de artilerie, rachete antitanc, orice altceva. Dar acest lucru este de mare ajutor pentru Ucraina, deoarece, fiecare țară poate avea tehnologie, dar ca să produci tehnologie, tehnologie reală de utilizat pe câmpul de luptă este puțin diferit de a produce doar pentru expoziții. Și acestea sunt testate în viața reală, un câmp de luptă real, este foarte important pentru partenerii noștri europeni. În orice caz, Ucraina a creat ecosistemul special pentru companiile industriale de apărare, în primul rând, companii private, pe care l-am numit Brave1 (n.r. Inovații ucrainene în domeniul apărării), este sub umbrela Ministerului Digitalizării. Și în loc să fie nevoie de luni ca să ajungă pe câmpul de luptă sau la forțele armate, avem doar două luni maximum, de la începutul testării, ca să le folosim pe câmpul de luptă. Deci, este foarte rapid în comparație cu sistemul normal, care poate dura ani de zile.

Încetare a focului, nu pace

Ce aşteaptă toată lumea de la Donald Trump, având în vedere promisiunile de pace pe care le-a făcut în timpul campaniei sale electorale? Bineînţeles, să îşi respecte promisiunile. Doar că ajungem în punctul în care vom observa diferenţa dintre a spune şi a face. Ucrainenii nu vor, cum este și normal de altfel, să cedeze teritoriile ocupate de ruşi doar ca să semneze o pace. Ar fi nedrept pentru ei, în plus s-ar crea un precedent periculos şi orice mare putere ar fi motivată să facă la fel, pentru că nu ar fi pedepsită. Aşadar, cum vede Ucraina discuţiile cu preşedintele american, la care vor să participe, dar în condiţiile lor.

Cristina Cileacu: Ați menționat că Rusia folosește o mulțime de bani pentru a plăti noi soldați veniți din străinătate, în acest caz Coreea de Nord. Pe de altă parte, ruşii pun tot ce au în această economie de război. Ucraina așteaptă acum să vadă ce ar trebui să facă noua administrație, administrația lui Donald Trump, pentru că atât rușii, Donald Trump, cât și președintele Zelenski vorbesc despre pace, este ceva ce vrea toată lumea. Cum credeţi că această situaţie se va termina în cele din urmă?

Mikhailo Samus: În primul rând, dacă vorbim despre economia rusă și așa-numita economie militară, care distruge economia normală a Rusiei, sunt sigur că vom vedea foarte curând, mai ales dacă Trump va tăia prețul petrolului, vom vedea problemele uriașe din economia rusă. Dar, desigur, trebuie să "ajutăm" Rusia, să adoptăm sancțiuni din ce în ce mai puternice. Nu ridicați sancțiunile, ci impuneți noi sancțiuni pentru a ucide economia rusă. În al doilea rând, Trump și Zelenski nu vorbesc despre pace. Desigur, Trump încearcă să vorbească despre pace, dar, în înțelegerea ucraineană, este imposibil să avem o pace cu Rusiei așa cum există Rusia. Aceasta este situația noastră reală, concretă. Deci, dacă vorbim despre poziția ucraineană, este doar încetarea focului. Încetarea focului este posibilă. Dar nu putem vorbi cu rușii despre teritorii, despre anumite concesii sau orice altceva. Deci suntem gata, dacă Trump întreabă, dacă Trump garantează o încetare reală a focului, am putea vorbi despre asta, am putea începe încetarea focului fără negocieri cu rușii. Nu vom negocia nimic cu Rusia pentru că nu are sens. Rusia oricum va rupe acordul. Deci avem ideea încetării focului, dacă Trump va garanta acest lucru. Iar Trump le cere europenilor să trimită trupe, aceasta este ideea lui Trump, că europenii trebuie să trimită trupe...

Cristina Cileacu: Pentru menţinerea păcii.

Mikhailo Samus: Nu a păcii, ci pentru respectarea încetării focului. Pace va fi după ce Ucrainei i se vor returna toate teritoriile ucrainene, pentru că Ucraina, după încetarea focului, va începe imediat procesul de returnare a teritoriului nostru pe cale diplomatică. Acest lucru este absolut clar. Ucraina nu va opri acest proces de recuperare a teritoriului ucrainean. Rusia, desigur, încearcă să spună că acesta este teritoriul rusesc. Dar, desigur, Ucraina nu este de acord. Ucraina nu recunoaşte asta, comunitatea internaţională nu recunoaşte acest lucru și Ucraina va face tot posibilul pentru a-l recupera. În primul rând, diplomatic, dacă avem o încetare a focului și o garanție a Statelor Unite și a Europei, bine, vom încerca să o facem pe cale diplomatică. Dacă încetarea focului se va opri, va fi un nou război, desigur, iar Ucraina îl va obține pe cale militară, inclusiv Crimeea, nu uitați de asta. Pentru că, Crimeea este un punct geopolitic și strategic, este principalul punct pentru Ucraina la Marea Neagră, a ieșirii la mare și pentru securitatea economică etc.

La libertate nu se renunţă niciodată

În fața fricii, este esențial să ai curajul să lupți pentru ceea ce este drept, mai ales când este vorba de valori fundamentale cum sunt libertatea, suveranitatea și identitatea poporului tău. În astfel de momente, frica nu trebuie să te oprească din a acționa, pentru că acțiunile tale vor contribui la viitorul unei societăți libere și independente. Poate că lumea de astăzi are nevoie de mai mult curaj.

Cristina Cileacu: Ultima întrebare este despre ideile rusești, deoarece propaganda lor este una bună. Peste tot în lume, partidele de extremă dreapta par să câștige o mulțime de inimi și minți ale oamenilor din diferite națiuni, inclusiv din România, folosind această narațiune pe care rușii o creează. De ce credeți că, din moment ce Rusia a pierdut în Siria, Ucraina se confruntă cu agresiunea rusă din ultimii trei ani și continuă să lupte, de ce credeți că oamenii nu văd acest tip de exemple și se întorc la faptul că nu trebuie să întărâtăm ursul și trebuie să fim, să zicem, mici și umili în fața unui imperiu care este mai mare?

Mikhailo Samus: Pentru că toate aceste partide de extremă dreapta vorbesc foarte, foarte frumos despre pace. Dar cine va asigura această pace? Trump? Statele Unite? De ce? Dacă sunteți europeni atât de naționaliști, vă rog să-mi explicați cum Europa se va proteja de orice posibil? Este imposibil, pentru că Europa nu are forțe armate adecvate pentru a opri Rusia. Deci, trebuie să construiți o armată europeană. Dar, desigur, sugerez să o construim împreună, adică Ucraina cu europenii, cu toți europeni împreună, români, italieni, Marea Britanie etc., mai ales cu Marea Britanie, apropo. Deci, acestea sunt iluzii care sunt create de propagandă rusă, de toată această mitologie a acelor ruși care vor doar să obțină Ucraina, Moldova, și acest lucru este suficient pentru ei. Nu, este un mit. Vor merge cât mai departe posibil, ca în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Ei merg cât mai departe posibil, până când îi opresc americanii, în Europa. Deci, haideți să construim forțele armate europene, să construim descurajarea europeană împotriva Rusiei și va fi un succes.