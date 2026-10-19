SUA au reluat furnizarea de informații militare către Ucraina, afirmă Zelenski

Statele Unite au reluat furnizarea către Ucraina a informațiilor critice menite să o ajute să se apere împotriva atacurilor cu rachete rusești, după o scurtă pauză, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-o declarație publicată duminică, scrie Reuters.

Ucraina s-a bazat pe informațiile furnizate de SUA pentru a detecta rachetele balistice de mare viteză pe care Rusia le-a lansat în valuri asupra orașelor sale. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat la începutul acestei săptămâni că Washingtonul continua să partajeze informații, deși oficialii ucraineni au afirmat că unele atacuri rusești au avut loc fără avertisment.

În cadrul emisiunii „Meet the Press” de la NBC, Zelenski a spus că schimbul de informații fusese întrerupt, dar ulterior „deblocat”.

„Suntem foarte recunoscători pentru acest lucru”, a spus el. „Acum funcționează.”

Totuși, Zelenski a afirmat că alte măsuri ale SUA, precum semnarea unui acord pentru importul de motorină din Rusia și suspendarea sancțiunilor împotriva Rusiei, care urmau să intre în vigoare săptămâna aceasta, vor afecta Ucraina.

„Dacă Statele Unite vor lua oficial partea Rusiei, desigur, dacă aceste două țări vor fi de aceeași parte, cu siguranță nu vom învinge și nu vom putea rezista”, a spus el.

În ultima săptămână, adâncirea prăpastiei dintre Trump și Zelenski a stârnit îngrijorări că relația lor tumultoasă ar putea duce la consecințe și mai grave pentru Kiev. Zelenski a declarat pentru NBC că speră ca Trump să rămână un aliat al Ucrainei.

„Vrem să avem încredere în el și sper că își va schimba deciziile”, a spus Zelenski. „Pentru că cred că sunt doar greșeli și nu ne vor ajuta. Și nu vor ajuta nici Statele Unite.”

Într-o postare pe Truth Social duminică după-amiază, Trump a scris că procesul său decizional a avut ca scop evitarea oricărui lucru „care ar îndepărta, în mod nechibzuit, Rusia de la masa negocierilor”.

Ucraina primește ajutor din partea SUA pe care Rusia nu îl primește, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, pentru NBC, menționând schimbul de informații și furnizarea de muniție americană către alte țări în vederea revânzării către Ucraina.

Însă Bessent, vorbind la emisiunea „Meet the Press” după difuzarea interviului cu Zelenskiy, nu a răspuns direct când a fost întrebat de mai multe ori dacă Statele Unite consideră Ucraina un aliat.

„Zelenski prezintă în această dimineață o falsă dilemă, conform căreia Ucraina trebuie să câștige”, a spus Bessent. „Războiul trebuie să se încheie, iar acest lucru se va întâmpla printr-un fel de acord negociat.”

Editor : B.E.