Forțele spațiale americane se pregătesc să pună în funcțiune arma anti-satelit de război electronic Meadowlands, după finalizarea testelor finale, care au fost prelungite cu încă doi ani. Sistemul american Meadowlands, cunoscut și ca CCS Block 10.2, este numit în mod direct armă ofensivă, scrie Defense Express.



Acest sistem este conceput pentru a crea interferențe asupra sistemelor de comunicații ale vehiculelor spațiale și acționează direct asupra sateliților. Spre deosebire de majoritatea sistemelor similare, inclusiv sistemul rusesc 14Ts227 Tobol care bruiază GPS-ul în Europa, acesta este construit pe un șasiu mobil.



Bruiajele de satelit Meadowlands urmează să intre în funcțiune în 2025. Dezvoltatorul lor, gigantul american L3Harris, a reușit să producă până acumn cinci astfel de sisteme. Acestea vor fi predate unității de război electronic a Forțelor spațiale americane, Space Delta 3, potrivit informațiilor de la Comandamentul spațial, raportate de Bloomberg.

„Sistemul Meadowlands va avea îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește performanța tehnică și o logistică mai simplă pentru implementare și susținere... L3Harris a finalizat acum testele de verificare, iar programul este în grafic pentru livrare la începutul anului viitor”, a declarat L3Harris într-o declarație.



Defense Express notează că Meadowlands rezultă din dezvoltarea unui sistem cunoscut sub numele de CCS (Counter Communications System) 10 și versiunea sa Block 10.2, pentru care L3Harris a primit un contract de dezvoltare în 2014.

Versiuni upgradate

Prima versiune CCS Block 10.0 a fost implementată inițial în 2004 cu trei sisteme. Versiunea sa îmbunătățită, Block 10.1, a inclus șapte sisteme. Inițial, au fost planificate 16 unități Block 10.2, dar se pare că comanda a fost dublată.



Datorită mobilității sale și a numărului de astfel de sisteme, SUA intenționează să desfășoare Meadowlands rapid în zonele desemnate, creând zone continue în care adversarii nu vor avea acces la sateliții lor. Acest avantaj este menit să priveze inamicul de comunicații prin satelit sau de sisteme de navigație, oferind Statelor Unite un avantaj strategic.



De fapt, chiar și într-o publicație occidentală, se afirmă direct că principalele ținte ale acestui sistem sunt constelațiile de sateliți rusești și chinezești. În mod specific, aceasta se referă la sistemul militar de radio prin satelit, care în Rusia sunt reprezentate de un număr semnificativ de nave spațiale, inclusiv seria Rodnik-S (similară cu cea civilă Gonets-M) și sateliții releu Meridian-M.



În plus, sisteme precum Meadowlands sunt destinate să afecteze și navigația prin satelit. Este important de reținut că Rusia are sistemul echivalent GLONASS, în timp ce China are BeiDou.

