Preşedintele Statelor Unite, Joe Biden, şi liderul vietnamez Nguyen Phu Trong au semnat duminică un acord care ridică relaţia dintre cele două ţări la nivel de parteneriat strategic, ceea ce reprezintă un nou pas înainte în planul SUA de a contracara influenţa Chinei, scrie agenţia EFE.

Biden a încadrat această întărire a relaţiilor cu Vietnamul în reţeaua de alianţe pe care o ţese de la sosirea sa la Casa Albă. FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

"Acest nou statut va fi o forţă de prosperitate şi securitate în regiune, una dintre regiunile cele mai importante din lume", a declarat Biden într-o conferinţă de presă la Hanoi, după întâlnirea cu Nguyen Phu Trong, care este şi secretar general al Partidului Comunist din Vietnam.

Biden a încadrat această întărire a relaţiilor cu Vietnamul în reţeaua de alianţe pe care o ţese de la sosirea sa la Casa Albă în ianuarie 2021, precum revitalizarea alianţei de apărare Quad şi crearea pactului tripartit Aukus (acronim pentru Australia, Marea Britanie şi Statele Unite).

Stimularea producţiei de semiconductori

În practică, acordul urmăreşte să stimuleze producţia de semiconductori în Vietnam, care s-a impus deja ca un important centru regional de fabricaţie şi pe care unele companii americane, cum ar fi Intel, îl văd ca pe o destinaţie de producţie alternativă la China.



Biden consideră că producţia de microprocesoare este o problemă cheie pentru economia şi securitatea SUA, mai ales având în vedere marea dominaţie pe piaţă a Chinei şi posibilitatea ca lanţurile de aprovizionare să fie din nou perturbate, aşa cum s-a întâmplat în timpul pandemiei.



În plus, acordul consolidează o apropiere care a durat ani de zile şi o ancorează în cadrul sistemului vietnamez.



După cum a explicat duminică Jon Finer, unul dintre consilierii de politică externă ai lui Biden, acordul de astăzi "merge dincolo de cuvinte" şi, într-un sistem precum cel vietnamez, "este un semnal pentru întregul lor guvern şi pentru întreaga lor birocraţie cu privire la profunzimea cooperării şi alinierii" cu Washingtonul.

"Diplomaţia bambusului"

Semnarea nu înseamnă că Hanoi va deveni un aliat de neclintit al Washingtonului, întrucât Vietnamul menţine o politică externă de echilibru între marile puteri, cunoscută sub numele de "diplomaţia bambusului", care ilustrează modul în care ţara asiatică pendulează de o parte sau de alta în funcţie de circumstanţe.



De fapt, Vietnamul are un acord de "parteneriat strategic de cooperare cuprinzător" cu China încă din 1988, iar în 2001 a încheiat un pact similar cu Rusia.



După semnare, Trong a subliniat că "înţelegerea reciprocă, înţelegerea circumstanţelor fiecăruia, respectul pentru interesele legitime şi neamestecul în afacerile interne sunt întotdeauna de mare importanţă", potrivit presei oficiale vietnameze.



Relaţiile dintre Vietnam şi SUA au fost, din punct de vedere istoric, mai dificile, deşi cele două ţări şi-au normalizat relaţiile diplomatice în 1994, lăsând în urmă Războiul din Vietnam (1955-1975), care a opus guvernul comunist din Vietnamul de Nord, susţinut de sovietici, şi regimul din Vietnamul de Sud, susţinut de SUA.



În plus, în 2013, cu Barack Obama preşedinte al SUA, cele două ţări au semnat un acord de parteneriat cuprinzător, care a stimulat cooperarea în domenii precum sănătatea publică şi lupta împotriva criminalităţii tranzacţionale.



Acest nou capitol în relaţiile dintre SUA şi Vietnam, transformaţi în parteneri strategici, vine într-un moment în care ambele ţări se confruntă cu tensiuni tot mai mari cu China.



În special, Biden consideră că Beijingul este cel mai mare competitor al SUA, în timp ce Vietnamul îşi dispută cu China suveranitatea a două arhipelaguri din Marea Chinei de Sud, ceea ce duce uneori la incidente între navele de pescuit vietnameze şi cele de patrulare chineze.

Editor : Andreea Smerea