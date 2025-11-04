Live TV

Actrița Diane Ladd, mama Laurei Dern, a murit la vârsta de 89 de ani

Actrița Laura Dern (dreapta), câștigătoare a premiului pentru cea mai bună interpretare feminină într-un serial de comedie sau musical pentru „Enlightened", ține premiul în mână în timp ce pozează alături de mama sa, Diane Ladd (stânga), la petrecerea HBO de după cea de-a 69-a ediție a premiilor Golden Globe, care a avut loc la Beverly Hills, California, pe 15 ianuarie 2012.

Diane Ladd, actriţă nominalizată de trei ori la Oscar pentru rolurile sale din „Alice Doesn’t Live Here Anymore”, „Wild at Heart” şi „Rambling Rose”, a murit luni la reşedinţa sa din Ojai, California, a confirmat pentru Variety un reprezentant al fiicei sale, Laura Dern. Ladd avea 89 de ani.

Laura Dern a declarat: „Eroina mea extraordinară şi mama mea minunată, Diane Ladd, s-a stins din viaţă în această dimineaţă, în casa ei din Ojai, California, cu mine alături. A fost cea mai minunată fiică, mamă, bunică, actriţă, artistă şi spirit empatic pe care doar visele ar fi putut să-l creeze. Am fost binecuvântaţi să o avem. Acum zboară alături de îngerii ei”.

Prolifica Ladd a creat portrete de personaje de-a lungul carierei sale şi, deşi nu este ceva ieşit din comun să ai familia în branşă, Ladd a jucat de nenumărate ori alături de fiica ei, scrie News.ro.

Tatăl Laurei Dern, Bruce Dern, care a fost căsătorit cu Ladd în anii 1960, a declarat: „Diane era o actriţă extraordinară şi cred că a fost un fel de «comoară ascunsă» până când l-a întâlnit pe David Lynch. Când el i-a oferit rolul mamei Laurei în «Wild at Heart», mi s-a părut că lumea a înţeles cu adevărat geniul ei. A avut o contribuţie importantă ca membru al consiliului SAG timp de zeci de ani, oferind punctul de vedere al unei actriţe adevărate. A avut o viaţă frumoasă. A văzut totul aşa cum era. A fost o colegă de echipă minunată pentru colegii ei actori. Era amuzantă, inteligentă, amabilă. Dar, cel mai important pentru mine, a fost o mamă minunată pentru fiica noastră incredibilă. Şi pentru asta îi voi fi veşnic recunoscător”.

Ladd a fost nominalizată la Oscar pentru rol secundar în filmul lui Martin Scorsese din 1974, „Alice nu mai locuieşte aici”, în care a interpretat-o memorabil pe Flo, o chelneriţă plină de viaţă; în filmul lui David Lynch din 1990, „Wild at Heart”, Ladd a interpretat-o pe mama extrem de malefică a personajului interpretat de Laura Dern, cu o tuşă din Vrăjitoarea cea Rea din Vest; şi „Rambling Rose” al lui Martha Coolidge, cu acţiunea în Georgia anului 1935, în care Ladd nu a interpretat-o pe mama personajului lui Dern, ci pe apărătoarea lui Rose, rol pentru care atât Ladd, cât şi Dern au fost nominalizate la Oscar.

Ladd şi Dern au apărut recent împreună în serialul HBO din 2011-13 „Enlightened”, în care Dern a interpretat rolul lui Amy, o directoare autodistructivă care încearcă să-şi refacă viaţa după ce a suferit o cădere nervoasă. Ladd a interpretat rolul mamei sale, Helen, cu care are o relaţie dificilă. Ladd a avut ocazia să strălucească în serial în episodul „Consider Helen”.

Mai recent, în filmul lui David O. Russell din 2015, „Joy”, cu Jennifer Lawrence în rolul principal, Ladd a interpretat-o pe iubita bunică a personajului principal interpretat de Lawrence.

Ladd a avut un rol mic, dar cheie, în clasicul film neo-noir din 1974 „Chinatown”, Ida Sessions, o prostituată membră a sindicatului actorilor care se preface a fi Evelyn Mulwray pentru a-l atrage pe Jake Gittes, interpretat de Jack Nicholson, în cazul Hollis Mulwray şi în afacerile necurate ale Departamentului de Apă şi Energie din Los Angeles.

Ladd a interpretat rolul soţiei personajului lui Gene Hackman în filmul din 1981 „All Night Long”, cu Hackman şi Barbra Streisand în rolurile principale; Ladd a interpretat rolul mamei lui Clark Griswold (Chevy Chase) în „National Lampoon’s Christmas Vacation” (1989) şi al lui Jack Stanton (John Travolta), versiunea uşor ficţionalizată a lui Bill Clinton, în „Primary Colors” (1998).

Alte roluri importante pe marele ecran includ „Something Wicked This Way Comes”; „Black Widow” al lui Bob Rafelson; „Plain Clothes” al lui Martha Coolidge; „Hold Me, Thrill Me, Kiss Me” din 1992, o comedie nebunească în care a interpretat rolul unei frumuseţi sudiste cochete, dar îmbătrânite, alături de Mary Lanier, propria mamă; „The Cemetery Club” (în care Ladd a interpretat rolul unei văduve evreice alături de Ellen Burstyn şi Olympia Dukakis); „Ghosts of Mississippi”; drama comică „28 Days” cu Sandra Bullock; şi filmul „The World’s Fastest Indian” cu Anthony Hopkins.

Ladd şi primul ei soţ, actorul Bruce Dern, au o fiică, Laura Dern, născută în 10 februarie 1967. Cuplul a divorţat în 1969.

