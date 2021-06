Decizie controversată. Fanii cântăreţului Bruce Springsteen au accesul interzis la concerte dacă sunt vaccinați cu AstraZeneca

Cântăreţul american Bruce Springsteen îşi va relua spectacolul „Springsteen on Broadway” începând de la 26 iunie, devenind astfel prima vedetă care va concerta la New York, în faţa publicului şi în spaţiu închis, după redeschiderea oraşului. Din păcate, fanii care au primit vaccinul contra Covid-19 Oxford AstraZeneca nu vor putea participa la concerte.

Potrivit regulamentului, cei care vor să participe la spectacole trebuie să dovedească că s-au imunizat cu unul dintre cele trei vaccinuri anti-Covid aprobate de FDA (Food and Drug Administration): Pfizer/BioNTech, Moderna sau Johnson & Johnson.

Asta înseamnă că cei care au fost vaccinaţi cu serul dezvoltat de AstraZeneca şi Oxford, care nu este aprobat pentru folosire în SUA, dar este în Canada, Marea Britanie şi alte ţări, nu vor putea participa la spectacolele oferite de Bruce Sprinsteen.

Vestea nu a fost bine primită în Canada, unde Toronto Star a scris un articol critic cu titlul „Burn în the USA”, făcând referire la una dintre cele mai cunoscute piese ale muzicianului în vârstă de 71 de ani, „Born in the USA”, scrie The Guardian. „Spectacolul trebuie să continue, dar dacă eşti vaccinat cu AstraZeneca nu eşti invitat”, a mai scris publicaţia.

Proprietarii teatrului Jujamcyn au declarat că prevederea a fost impusă „la ordinul statului New York” şi că singura excepţie o reprezină copiii cu vârste mai mici de 16 ani, care trebuie să prezinte dovada unei test negativ la Covid-19 şi să fie însoţiţi de un adult cu schema completă de vaccinare.

Nu va fi obligatorie purtarea măştii, iar producătorii show-ului au anunțat că în sala cu 1.710 locuri nu va fi impusă distanţarea fizică.

„Springsteen on Broadway” este văzut ca un test pentru redeschiderea completă a Broadway-ului. Cele mai multe dintre spectacole vor reveni pe scenă începând cu luna septembrie.

În vârstă de 71 de ani, rockerul din New Jersey a avut deja 236 de reprezentanţii, cu casa închisă, ale acestui spectacol, în perioada octombrie 2017 - decembrie 2018, un show intim în care evocă viaţa sa şi cariera şi interpretează mai multe melodii, acompanite la chitară acustică, pentru a ilustra acest parcurs.

